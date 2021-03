Life

“Η Φάρμα”: η Μαρία Σπυροπούλου στο “Πρωινό” (βίντεο)

Οι σκηνές και οι στιγμές που ξεχώρισαν στα επεισόδια της Παρασκευής και του Σαββάτου, οπότε αποχώρησε. Τι λέει για τον Στράτο Τζώρτζογλου, που ξέσπασε σε λυγμούς για την μητέρα του. Τα ποσοστά τηλεθέασης των δύο επεισοδίων.

Η «Φάρμα» άνοιξε και πάλι τις πόρτες της για τους τηλεθεατές την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Μαρτίου, στον ΑΝΤ1. Το ριάλιτι περιπέτειας, με τον Σάκη Τανιμανίδη, κατέγραψε μέσο όρο 18%, στο δυναμικό κοινό 18-54. Τις υψηλότερες επιδόσεις του τις σημείωσε στους άνδρες 25-44, με μέσο όρο και για τις δυο ημέρες 22,5%.

Τη «Φάρμα» είδαν κατά μέσο όρο, έστω και για 1’ λεπτό, 3.125.400 τηλεθεατές, στο σύνολο του κοινού.

Κάτια Δέδε, Ερωτόκριτος, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ειρήνη Κολλιδά, Μαρία Μιχαλοπούλου, Θανάσης Πάτρας, Σοφία Παυλίδου, Στράτος Τζώρτζογλου, Μαρία Φραγκάκη, Βασίλης Θεοδωρόπουλος, Κυριακή Κατσογρεσάκη, Κωνσταντίνος Μακρής, Βασίλης Μαντζουράνης, Μαρία Σπυροπούλου και Μαρία Τοτόμη πέρασαν μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα που τα είχε όλα! Αστεία πειράγματα, χιουμοριστικές, αλλά και συγκινητικές στιγμές, μικροτραυματισμούς και έντονες διενέξεις.

Στις συζητήσεις που είχε με τους παίκτες, ο Σάκης Τανιμανίδης ηρέμησε τα πνεύματα και διαχειρίστηκε με τον δικό του τρόπο τις καταστάσεις που δημιούργησαν εντάσεις.

Αρχηγός της εβδομάδας αναδείχθηκε ο Θανάσης Πάτρας, ο οποίος επέλεξε ως Υπηρέτες τη Μαρία Σπυροπούλου και τον Ερωτόκριτο.

Η νέα Αποστολή των παικτών ήταν η κατασκευή περίφραξης του στάβλου, η δημιουργία μιας νέας γραμμής φύτευσης στο μποστάνι και η κατασκευή καφασιών. Οι παίκτες την ολοκλήρωσαν με επιτυχία και ο Επιστάτης τους έδωσε το Έπαθλο, τρεις κατσίκες, αλλά και μέλι.

Η Μονομαχία Αποχώρησης δόθηκε μεταξύ της Μαρίας Μιχαλοπούλου και της Μαρίας Σπυροπούλου, η οποία συγκέντρωσε τους λιγότερους πόντους στα 5 Αγωνίσματα και βρέθηκε εκτός «Φάρμας».

Αυτή την εβδομάδα, όμως, είχαμε και δεύτερη αποχώρηση. Η Σοφία Παυλίδου παρέδωσε τα… αγροτικά της ρούχα και έφυγε οικειοθελώς.

Και αυτή την εβδομάδα, οι παίκτες θα αγωνιστούν όχι μόνο για την επιβίωσή τους και το Έπαθλο, αλλά και για την παραμονή τους στο παιχνίδι. Όλοι θα αναμετρηθούν με τις αντοχές τους και θα ξεπεράσουν τα όριά τους. Ποιοι θα αντέξουν; Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν με επιτυχία τις δύσκολες δοκιμασίες; Ποιος θα αποχωρήσει;

Ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος αυτής της περιπέτειας; Ποιος θα ανακηρυχθεί «Αγρότης της χρονιάς» και θα κερδίσει διπλό έπαθλο: 50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο PEUGEOT 2008.

Το πρωί της Δευτέρας, η ΜΑρία Σπυροπούλου, που αποχώρησε το Σάββατο, μίλησε για όλους και για όλα, στην εκπομπή "Το Πρωινό":