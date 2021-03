Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: ώρα να επαναλειτουργήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες

Ο Υπουργός Υγείας για τα αίτια του τρίτου κύματος στην Αττική, την πίεση και τις αντοχές του ΕΣΥ, τα self tests και το άνοιγμα δραστηριοτήτων.

Εφ’όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Υπουργός Υγείας αναφερόμενος στα τρέχοντα θέματα στης πανδημίας.

Μεταλλάξεις και διαδηλώσεις επιβάρυναν πολύ την κατάσταση

«Είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και πολύ καλά κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που προσπαθεί να στηρίξει την όποια δραστηριότητα της χώρας, να την αναδείξει, να προσελκύσει τουρίστες και ενδιαφερόμενους επενδυτές», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και τόνισε πως «πολύ καλώς έκανε την αναγγελία για το ράλι Ακρόπολις, πολύ καλώς χθες το βράδυ μίλησε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά και ζήτησε να έρθουν Καναδοί στη χώρα και να συμμετέχουν σε μια πολύ μεγάλη επιτυχημένη προσπάθεια της χώρας που πιστεύω θα καταλήξει σε μια πολύ καλή τουριστική σεζόν».

Χαρακτήρισε «ακατανόητη» την κριτική «που γίνεται στο οτιδήποτε γίνεται στη χώρα προς χάριν της ευημερίας των κοινωνικών τάξεων και των πολιτών» και δεδομένο ότι, «κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες περιμένουν να ζήσουν και να ευημερήσουν από αυτό».

«Τους τελευταίους δύο μήνες παρατηρώ ως Υπουργός Υγείας, αφήνω έξω την κομματική μου ταυτότητα αυτή τη στιγμή και την ιδιότητά μου, ότι ηθελημένα και επί τούτου με διάφορες αφορμές, είτε το θέμα του αρχιεκτελεστή της ‘17 Νοέμβρη’, είτε το θέμα της διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, είτε το θέμα για την αστυνομική βία, όπως την αντιλαμβάνονται κάποιοι, ηθελημένα δυστυχώς και επί τούτου, παρακίνησαν συμπολίτες μας να διαμαρτυρηθούν δημοσίως», είπε αναφερόμενος στις διαδηλώσεις του περασμένου διαστήματος και συμπλήρωσε πως:

«Μαζεύτηκαν, λοιπόν, επί τούτου σε πορείες, σε συγκεντρώσεις και αυτό οδήγησε σε μία υπερμετάδοση του ιού. Είτε κάποιοι θέλουν να το παραδεχτούν ή όχι, επιστημονικά τεκμηριώνεται ότι όταν είσαι με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους μαζί και διαδηλώνεις και φωνάζεις, όταν οι πιο πολλοί δεν φοράνε μάσκες, αυτό δημιουργεί υπερμετάδοση του ιού και αυτό το βιώνουμε και το βλέπουμε στα Νοσοκομεία μας σε όλη τη χώρα αυτό το μήνα και τον προηγούμενο. Και αυτό γίνεται επί τούτου και επανειλημμένα και προμοτάρεται δυστυχώς από συγκεκριμένη παράταξη ή παρατάξεις».

«Τα δύο στοιχεία τα οποία επιβάρυναν σε πολύ μεγάλο βαθμό την παρούσα κατάσταση είναι οι μεταλλάξεις του ιού και, δυστυχώς, οι συνεχόμενες επαναλαμβανόμενες κατά δεκάδες και εκατοντάδες διαδηλώσεις που είδαμε στην Αττική και σε άλλες πόλεις της χώρας το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Επίσης, δημιουργεί και άλλο ένα πρόβλημα. Ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας που έχει κάνει τεράστια υπομονή ένα χρόνο φορώντας μάσκα, τηρώντας τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης και προσπαθώντας να αντέξει όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση της πανδημίας, λένε ότι: «κοίταξε να δεις, είναι δυνατόν εμείς να είμαστε έτσι όπως πρέπει σωστοί, τυπικοί και να προστατεύουμε τις οικογένειές μας και την κοινωνία και κάποιοι λίγοι να δημιουργούν όλη αυτή την κατάσταση; Είναι αδικία αυτό», είπε σχετικά.

«Ώρα να επαναλειτουργήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες»

Σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς είπε πως είναι «ώρα να επαναλειτουργήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες», τονίζοντας ότι «δεν έδωσα και δεν δίνουμε ποτέ ημερομηνίες», αφού «είναι ένας ύπουλος ιός και βλέπετε πόσο δυσκολεύει τα πράγματα και δεχόμαστε μια τεράστια πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Όμως είναι προφανές ότι έχει έρθει η ώρα, με σταθερό βηματισμό και ξεχωρίζοντας το ένα μέτρο από το άλλο, να βοηθήσουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες να μπορέσουν σιγά-σιγά να επαναλειτουργήσουν.

Υπάρχει η πρόνοια οριζοντίως από την Κυβέρνηση, που έχει βοηθήσει και έχει στηρίξει όλους αυτούς τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς κλάδους.

Όμως σιγά-σιγά και τα εργαλεία της Επιστήμης μας βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να ξαναδουλέψουν αυτοί οι κλάδοι».

«Πρώτη προτεραιότητα είναι η Δημόσια Υγεία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Νομίζω ότι σιγά-σιγά θα προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Άλλωστε συνηγορούν σε αυτό – όταν θα επιπεδωθεί η καμπύλη και θα αρχίσει να μειώνεται – και ο καιρός και ο εμβολιασμός και τα μέτρα ατομικής προστασίας και οι δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία και η Επιστήμη, δηλαδή τα PCR test, τα rapid test και, πλέον, τα self-test», σημείωσε ο Υπουργός και αναφέρθηκε στη χθεσινή επίσκεψή του στο Τζάνειο, λέγοντας πως «κάθε μέρα στα Νοσοκομεία και στις εφημερίες στην Αττική που δοκιμάζονται, αλλά το Ε.Σ.Υ. είναι όρθιο και αντέχει. Δεχόμαστε πολύ μεγάλη πίεση στα Νοσοκομεία μας και είχαμε και πολύ υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, δημοσιογραφικά και κοινωνικά, αλλά δεν μπορώ να προτρέξω και να ανακοινώσω πράγματα, γιατί ποτέ δεν έχω παρέμβει στην Επιτροπή».

«Σε ό,τι αφορά την Γ΄ Λυκείου, και το έχει τονίσει επανειλημμένα η Υπουργός Παιδείας, τίθεται το θέμα των Πανελλαδικών εξετάσεων. Τα παιδιά μας πρέπει να είναι προετοιμασμένα και να προχωρήσει με βάση το πλαίσιο του νόμου η χρονιά αυτή, έτσι ώστε να είναι ικανές οι παρουσίες και να γίνουν οι εξετάσεις», είπε σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και αναφερόμενος στην αγορά, τόνισε πως «πολύ σημαντικό θέμα είναι και το κομμάτι του λιανεμπορίου, των επιχειρήσεων, των καταστημάτων, ειδικά των μικρών καταστημάτων, των μικρών επιχειρήσεων που και αυτές θέλουμε να τις δούμε σιγά-σιγά να επανεκκινούν τη λειτουργία τους».

Με το self-test προσθέτουμε ένα ακόμα όπλο κατά του κορονοϊού

«Εμείς ξεκινήσαμε πριν από 12 μήνες με 800 PCR τεστ την ημέρα. Αυτή ήταν η δυνατότητα της χώρας και των εργαστηρίων της. Κάναμε μία τεράστια προσπάθεια και φτάσαμε να κάνουμε 55.000-60.000 τεστ την ημέρα. Ήμασταν η πρώτη χώρα η οποία καταφέραμε και φέραμε εδώ το rapid test, πριν από όλους τους άλλους Ευρωπαίους. Εάν θυμάστε, στη συρροή που υπήρχε στη Μόρια και μετά σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε», ανέφερε ο Βασίλης Κικίλας για να πει ότι, «τώρα, μετά από εισηγήσεις των ειδικών μας, και πολύ σωστά, η δυνατότητα που δίνει η τεχνολογία για τα self-test, τα οικιακά τεστ να μπορούμε να τα έχουμε δωρεάν, να τα προμηθευτούμε από το φαρμακείο μας ένα κάθε εβδομάδα, τέσσερα το μήνα τουλάχιστον για τους επόμενους δύο μήνες».

Σχετικά με την υποχρεωτικότητα αναφέρθηκε στα «σχολεία, στην εστίαση, στα δικαστήρια, στις επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν και πολλοί συνάνθρωποί μας ασυμπτωματικοί, οι οποίοι εάν τεσταριστούν και δουν ότι νοσούν με Covid θα προστατέψουν τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους και τον επαγγελματικό χώρο».

Επεσήμανε, ωστόσο ότι, παράλληλα «δεν αφαιρείται κάτι από αυτά τα οποία προηγουμένως κάναμε. Δηλαδή, υπάρχει το PCR τεστ και θα υπάρχει και το rapid test. Με αυτά ούτως ή άλλως έχουμε επιδημιολογική εικόνα. Με βάση την Επιστήμη και την τεχνολογία που τρέχουν και μας προσφέρουν όπλα, πάμε να προσθέσουμε και κάτι άλλο.

Ενδεχομένως κάποιοι να μην είναι συνεπείς. Θέλω να ελπίζω ότι οι περισσότεροι θα είναι συνεπείς και θα βοηθήσουν έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η ζωή του καθενός, των οικογενειών μας, των επιχειρήσεων, των σχολείων και όλης της κοινωνίας.

Η Κυβέρνηση δίνει δωρεάν τη δυνατότητα και ήταν ένα ζητούμενο. Πολλές φορές ακούσαμε «Δώστε μας τεστ, γιατί δεν μας δίνετε τεστ» και τα λοιπά, παρόλο που πρέπει να πω ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το testing και δεν είδα μεγάλη συμμετοχή».

Τον Απρίλιο θα γίνουν 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμοί

«Η Επιχείρηση ‘Ελευθερία’ πηγαίνει πολύ καλά. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει για τις ευπαθείς ομάδες, από την περασμένη Παρασκευή για τις ηλικίες από 70-74 και τις επόμενες μέρες για τις ηλικίες 65-69», δήλωσε και είπε πως «τον Απρίλιο θα γίνουν 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμοί, όσοι έγιναν τους τρεις προηγούμενους μήνες».

Εξηγώντας είπε πως «θα παραλάβουμε 1.100.000 εμβόλια της Pfizer, 450.000 AstraZeneca, 100.000 Moderna και 71.000 Johnson & Johnson μόνο για τον Απρίλιο. Αυτές οι ποσότητες εμβολίων ή και παραπάνω θα υπάρχουν και το Μάιο και τον Ιούνιο».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αξιωματική Αντιπολίτευση παράγει και διακινεί fake news

«Τον διαγωνισμό για τα self-test διενεργεί η Πολιτική Προστασία, η οποία ανακοίνωσε τις εταιρείες που συμμετέχουν. Δεν είναι η πρώτη φορά, μάλιστα θα έλεγα ότι συστηματικά όλο αυτό τον ένα χρόνο με την οποιαδήποτε πρόφαση ή δικαιολογία έχει δυστυχώς η Αξιωματική Αντιπολίτευση δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες, fake news σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό και την προσπάθεια της χώρας, προσπαθώντας είτε να μπερδέψει την κοινωνία και τον κόσμο, είτε να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις για την κατάσταση και την πορεία του υγειονομικού προβλήματος, με το πόσες ΜΕΘ έχουμε, με το πόσοι γιατροί και νοσηλευτές έχουν προσληφθεί», ανέφερε σχετικά με το διαγωνισμό για τα self tests και παραδέχθηκε πως «τη στρατηγική αυτή ομολογώ ότι δεν την καταλαβαίνω. Η ελληνική κοινωνία καταλαβαίνει, για αυτό και σύσσωμη συσπειρώνεται γύρω από την Κυβέρνηση στην προσπάθεια η οποία γίνεται για να μείνει όρθια η χώρα. Το βλέπουμε αυτό και στην αποδοχή του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του τρόπου που έχουμε διαχειριστεί την πανδημία που δημιουργεί τόσα προβλήματα.

Δεν λέμε ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Λέμε όμως ότι αγωνιζόμαστε καθημερινά ότι υπάρχει μέριμνα, αγώνας, προσπάθεια ανιδιοτελής, καθήκον το οποίο επιτελούν όλοι οι εργαζόμενοι στην υγεία.

Και θέλω να σας εκμυστηρευτώ και την ειδική μέριμνα του Πρωθυπουργού πέραν των καθημερινών τηλεδιασκέψεων και επιχειρησιακών σχεδίων και ελέγχου που υπάρχει. Ανά πάσα στιγμή, 7 μέρες την εβδομάδα, ό,τι ώρα και αν πάρω τηλέφωνο ως Υπουργός Υγείας που διαχειρίζομαι αυτή την κρίση για τα υγειονομικά για να μιλήσω με τον Πρωθυπουργό, να ζητήσω κάτι, να τον συμβουλευτώ είναι πάντα εκεί, πάντα διαθέσιμος.Αν δεν είχε συμβεί αυτό, δεν θα είχαμε και αυτά τα αποτελέσματα».

«10.000 προσλήψεις επικουρικών σε έναν χρόνο και 1.310 μόνιμων γιατρών στο Ε.Σ.Υ.»

Αναφορικά με το ΕΣΥ, εξήγησε πως: «Μέσα σε έναν χρόνο έχουν προσληφθεί ως επικουρικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 10.000 επαγγελματίες υγείας. Από αυτούς 1.717 γιατροί, 5.532 νοσηλευτές. Αυτοί είναι με συμβάσεις ενός ή δύο ετών. Στους 20 μήνες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προκηρύχθηκαν 2.574 θέσεις μονίμων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, στο ένα έτος της πανδημίας. Στα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ 2.754. Από την αρχή της πανδημίας απορροφήσαμε όλους τους γιατρούς, όλους που έκαναν αίτηση είτε για επικουρικοί στις Υγειονομικές Περιφέρειες, στις ειδικότητες Εσωτερικής Παθολογίας, Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας, ΜΕΘ και ΤΕΠ. Όσες συμβάσεις επικουρικών γιατρών έληγαν, ανανεώθηκαν έως τον Οκτώβριο του 2021, για όλες τις ειδικότητας ιατρών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους επικουρικούς νοσηλευτές, έχει πει ήδη ο Πρωθυπουργός ότι αυτοί θα μονιμοποιηθούν μέσω ΑΣΕΠ. Έχουμε απορροφήσει ήδη 700 από αυτούς σε μόνιμες θέσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους γιατρούς, έχουμε ήδη προσλάβει 1.310 μόνιμους ιατρούς αυτό το χρονικό διάστημα, εκ των οποίων 410 στις ΜΕΘ. Σκεφτόμαστε για κάποιους από αυτούς μετά από αξιολόγηση ενδεχομένως οι θέσεις τους των επικουρικών, να μετατραπούν σε θέσεις Επιμελητών Β’.Και στο τέλος αυτής της πανδημίας, και αυτό είναι το λογικό και το σοβαρό, θα γίνει επιστημονικά η αποτίμηση της όλης προσπάθειας. Ποιες ήταν οι αδυναμίες του συστήματος, ποιες είναι οι ανάγκες του, τι πρέπει να αναδιαρθρώσουμε, τι πρέπει να επανεκκινήσουμε και τι πρέπει να αλλάξουμε».

Χαρακτήρισε «αστεία πράγματα τα περί επιτάξεων άνευ αποζημίωσης», επιμένοντας πως «το Κράτος όταν είναι οργανωμένο, δομημένο και ισχυρό, παίρνει τις ανάλογες αποφάσεις στην υπηρεσία των συμπολιτών μας».

«Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια στην Αττική και οι ιδιώτες γιατροί και νοσηλευτές που δουλεύουν εκεί, συνεργάστηκαν εξαιρετικά με το Υπουργείο Υγείας, για αυτό και έχουμε πάρει από όλους τους μεγάλους Ομίλους 150 ιδιωτικές ΜΕΘ στην Αττική και εκατοντάδες κλίνες Covid και non Covid», συμπλήρωσε και αναφερόμενος στους ιδιώτες γιατρούς, είπε πως «χρειάστηκε να έχουμε και άλλους γιατρούς σε αυτή την τεράστια μάχη που δίνουμε. Οι ιδιώτες γιατροί δεν προσήλθαν, παρότι κάναμε επανειλημμένες εκκλήσεις και τους χρειάστηκαν τα Νοσοκομεία. Οπότε, δεν δίστασε η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και εγώ, να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο προκειμένου αυτοί οι γιατροί να έρθουν και να βοηθήσουν.

Μιλάμε για 200 γιατρούς στους 65.000 γιατρούς της χώρας της Πρωτοβαθμίου, ήρθαν οι άνθρωποι σε ποσοστό 95%. Είδα και στις ανάλογες μετρήσεις ότι πάνω από 75% των συμπολιτών μας ενέκρινε αυτή την ενέργεια, προφανώς γιατί η Δημόσια Υγεία είναι πάνω από όλους και από όλα.

Είναι αστεία πράγματα αυτά που λέγονται για επιτάξεις άνευ αποζημίωσης. Τα ξέρουν και οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, ότι η επίταξη πάει με αποζημίωση. Όταν επιτάσσεις ολόκληρη μία μονάδα υγείας, ένα θεραπευτήριο, παίρνεις και τις άλλες ειδικότητες οι οποίες είναι μη συναφείς με την Covid. Όταν χρειάστηκε στη Θεσσαλονίκη το κάναμε και επιτάξαμε Κλινικές. Στην Αττική δεν χρειάστηκε. Όλοι οι μεγάλοι Όμιλοι, ο ένας πίσω από τον άλλον, αποδέχτηκαν τις εισηγήσεις μας για αυτά τα οποία θέλουμε και μας τα έδωσαν. Και συνεργάζονται όπως συνεργάζονται και οι Ένοπλες Δυνάμεις»

Ευχαρίστησε «το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και όλους τους συνεργάτες, γιατί δύο σημαντικά Νοσοκομεία, το 251 ΓΝΑ και το ΝΙΜΤΣ έχουν μπει στη μάχη του κορονοϊού και του Ε.Σ.Υ., εφημερεύουν κανονικά τα ΤΕΠ τους, οι γιατροί τους, οι νοσηλευτές τους» και χαρακτήρισε «τεράστια» τη μάχη που δίνεται και «απίστευτη τη προσαρμογή που έχει γίνει, έτσι ώστε να αντέξει το Ε.Σ.Υ.», αναφερόμενος στο τρίτο κύμα της Αττική, που έχει διαρκέσει για πάνω από έξι εβδομάδες.

«Έξι εβδομάδες κάποιοι παρακαλούν να μην αντέξει το σύστημα και 6 εβδομάδες παλεύουν οι υγειονομικοί μας και οι Διοικητές μας και όλοι οι άνθρωποι της υγείας και το Ε.Σ.Υ. αντέχει», είπε σχετικά τονίζοντας πως, «μιλάμε για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο περιλαμβάνει τα δημόσια Νοσοκομεία, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τα στρατιωτικά. Με όλες τις υγειονομικές δυνάμεις, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές όπου και αν ανήκουν, όπου και αν βρίσκονται αυτοί».

«Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των επαγγελματιών Υγείας θα επανεκτιμηθεί αμέσως μετά την κρίση»

«Είναι τεράστια επιτυχία ότι ενώ το 2018-2019 είχαν εμβολιαστεί 2 εκατομμύρια Έλληνες με το εμβόλιο της γρίπης, εμβολιάστηκαν φέτος 4 εκατομμύρια. Είναι 100% επάνω. Οι γιατροί μας έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού σε ένα ποσοστό 80%, το ποσοστό στους νοσηλευτές είναι αρκετά χαμηλότερο», ανέφερε για τον εμβολιασμό των υγειονομικών και σημείωσε πως «τώρα διαχειριζόμαστε το τρίτο κύμα και μία κρίση. Μέσα στην κρίση χρειαζόμαστε μέχρι και τον τελευταίο επαγγελματία υγείας και δεν θα άνοιγα τώρα θέμα υποχρεωτικότητας, όταν προσπαθούμε να ξεπεράσουμε μία τέτοια κατάσταση και να βγούμε μπροστά.

Σε δεύτερο χρόνο, όμως, και όχι μακριά από τώρα, θα επανεκτιμηθούν αυτά τα δεδομένα και θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις με βάση τη Δημόσια Υγεία».

Μην ξεχνάτε ότι πριν την πανδημία και με αφορμή το ότι κάποια λίγα παιδιά, οι οικογένειές τους μάλλον, αρνούνταν να τα εμβολιάσουν πριν πάνε σχολείο, είχαμε νομοθετήσει ως Κυβέρνηση να υπάρχει η δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να παρεμβαίνει με βάση την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής και να καθιστά για συγκεκριμένες ομάδες, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υποχρεωτικό τον εμβολιασμό».

Και κατέληξε με την πεποίθηση πως «με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε και ειδικά μίας πανδημίας, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στους επαγγελματίες υγείας ενδεχομένως θα ήταν μία σωστή πολιτική κίνηση».