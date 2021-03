Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έκτακτη μεταφορά ασθενών σε άλλο νοσοκομείο

Εσπευσμένη μεταφορά ασθενών, έπειτα από το πρόβλημα που εντοπίστηκε τα ξημερώματα στο σύστημα παροχής οξυγόνου.

Πρόβλημα με το σύστημα παροχής οξυγόνου αντιμετώπισε το πρωί της Δευτέρας, το Νοσοκομείο Καρδίτσας, με αποτέλεσμα 15 νοσηλευόμενοι να διακομιστούν στο Νοσοκομείο Τρικάλων, για να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Από τις 5 τα ξημερώματα, όταν και εντοπίστηκε το πρόβλημα, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς.

Από την ώρα που παρατηρήθηκε η δυσλειτουργία βρέθηκε στο Νοσοκομείο και ο εκτελών χρέη διοικητή, κ. Γρηγορίου, ο οποίος είναι διοικητής στο Νοσοκομείο Τρικάλων και υπήρξε άμεσος συντονισμός ενεργειών για την μεταφορά και την περίθαλψη των ασθενών.

Κλιμάκιο τεχνικών κατέβαλε από νωρίς το πρωί προσπάθειες για την αποκατάσταση του προβλήματος. Προσωρινά οι ασθενείς που απαιτείται να έχουν υψηλή παροχή οξυγόνου, εξυπηρετήθηκαν από φορητές συσκευές, ενώ για όσους επιβάλλεται χαμηλή παροχή, εξυπηρετήθηκαν από το δίκτυο που είχε αποθέματα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας αναφέρει τα εξής:

«Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, παρουσιάστηκε βλάβη στον μειωτή οξυγόνου του Νοσοκομείου μας. Για καθαρά προληπτικούς λόγους και με γνώμονα την ασφάλεια των νοσηλευόμενων συμπολιτών μας, μέχρι να γίνει ο έλεγχος από την τεχνική υπηρεσία μας, 1 ασθενής από τη ΜΕΘ-Covid, 1 από τη ΜΕΘ non Covid και 13 Covid ασθενείς από την Πνευμονολογική Κλινική, μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης του Νοσοκομείου και του ΕΚΑΒ.

Στις 12:30 ολοκληρώθηκε ο επιτόπιος έλεγχος και οι ενέργειες ειδικού κλιμακίου τεχνικών, αποκαταστάθηκε η βλάβη και το σύστημα οξυγόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας λειτουργεί και πάλι κανονικά».

Πηγή: karditsalive.net