“Το Καφέ της Χαράς”: η αποπλάνηση και η… παραπλάνηση (εικόνες)

Καινούριες φωτιές έχουν “ανάψει” στο Κολοκοτρωνίτσι, φέροντας ταραχές και …γλυκές ανατροπές!

Το «Καφέ της Χαράς» μαγνητίζει τους τηλεοπτικούς… θαμώνες του, με όλα όσα συμβαίνουν στο θρυλικό Κολοκοτρωνίτσι και τους κατοίκους του και προβάλλονται κάθε Τετάρτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε την Τετάρτη, 31 Μαρτίου…

Παριστάνοντας τη φιλάνθρωπο, η Δοξούλα μοιράζει χρήματα δεξιά και αριστερά συμπαρασύροντας όλο το χωριό εναντίον του Πώποτα. Προσπαθεί να διαλύσει και τη σχέση του Φατσέα με τη Σταυρούλα, στήνοντας με τη βοήθεια του πληγωμένου Θόδωρου ένα σκηνικό αποπλάνησης. Εξαγριωμένοι, οι συγχωριανοί επιτίθονται άγρια στον Πώποτα, που τόσα χρόνια τους παραμυθιάζει με το «Τάξις και Ηθική». Η Χαρά όμως, τον υπερασπίζεται σθεναρά, συγκινώντας τον βαθιά. Όμως, ο έρωτας της Χαράς με τον Πώποτα θα επιζήσει μετά από όλα αυτά;

Στον ρόλο της Δοξούλας η Ευαγγελία Μουμούρη

