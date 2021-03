Οικονομία

Lockdown – Πλοία: Πως θα ταξιδέψουμε το καλοκαίρι

Τι αλλάζει στο έντυπο πληροφοριών για τους επιβάτες. Ποια μέτρα θα ισχύουν. Τι αποκάλυψε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Για την επερχόμενη τουριστική περίοδο και τις ετοιμασίες του υπουργείου Ναυτιλίας για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών και των πληρωμάτων μίλησε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ, ο Γιάννης Πλακιωτάκης.



Ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε πως το υπουργείο συνεργάζεται στενά και με το υπουργείο Υγείας και με τον ΕΟΔΥ αλλά και την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων, με βάση και την εμπειρία της περσυνής περιόδου, αλλά και με βάση την εξέλιξη των εμβολιασμών και γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις.



Αναφέρθηκε στο έντυπο πληροφοριών που συμπλήρωναν οι επιβάτες πριν από την επιβίβαση στο πλοίο το οποίο πλέον θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς ωστόσο να καταργηθεί και η έγγραφη βεβαίωση σε περίπτωση που χρειαστεί. Έτσι, είπε ο υπουργός θα συντομεύσουμε την επιβίβαση των επιβατών στα πλοία.



Ο κ. Πλακιωτάκης επισήμανε όμως ότι σε κάθε περίπτωση τα μέτρα θα είναι αυστηρά και για τους επιβάτες αλλά και για τα πληρώματα και το Λιμενικό Σώμα θα συνεχίσει να ελέγχει την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων.



Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και την έναρξή του στις 14 Μαΐου, ο υπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι στις πρώτες 15 ημέρες του Απριλίου το υπουργείο θα είναι έτοιμο από πλευράς υγειονομικών πρωτοκόλλων.



Επίσης, ερωτηθείς για την έκβαση των ελληνικών υδατοδρομίων και την ένταξη των υδροπλάνων στην επιβατική κίνηση της χώρας μας ο κ. Πλακιωτάκης είπε πως το θεσμικό πλαίσιο έχει αλλάξει και έχουν δοθεί περισσότερα κίνητρα. Αναμένονται πλέον οι κινήσεις από την πλευρά των επενδυτών.