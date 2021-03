Οικονομία

Γεωργιάδης για λιανεμπόριο: Στόχος είναι ό,τι ανοίξει τώρα, να μην ξανακλείσει

Κανένας δεν αντέχει άλλο το “ακορντεόν”, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χαρακτηρίζοντας πολύ κρίσιμη αυτήν την εβδομάδα.

«Το άνοιγμα του λιανεμπορίου είναι πολύ κοντά», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως στόχος είναι «ό,τι ανοίξει, να μην ξανακλείσει».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Παραπολιτικά 90,1”, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως κανείς δεν αντέχει πλέον το “ακορντεόν” και ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι σίγουρα πολύ κρίσιμη.

Τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης:

Για το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου:

«Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ κρίσιμη. Εάν η τάση σταθεροποίησης συνεχιστεί και ακολουθήσει μια μικρή τάση μείωσης, τότε το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου είναι κοντά. Τις τελευταίες ημέρες, στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, φαίνεται μια μείωση. Αν αυτό συνεχιστεί νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς, είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθούμε τους ρυθμούς της πανδημίας».

«Το κριτήριο για να ανοίξουμε είναι η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο που να μας επιτρέψει να ελπίζουμε ότι δεν θα προκαλέσουμε νέα μεγάλη αύξηση και πίεση στο ΕΣΥ».

«Στόχος μας είναι ό,τι ανοίξει τώρα να μην ξανακλείσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο το ακορντεόν. Ελπίζουμε ότι με το τείχος προστασίας που μας προσφέρουν οι εμβολιασμοί θα μπορέσουμε να ανοίξουμε -πάντα με μέτρα προστασίας- χωρίς να χρειαστεί να ξανακλείσουμε».

Για τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ για τα self tests και τη Siemens:

«Από την ώρα που ανακοινώθηκε η απόφαση της Κυβέρνησης για τα self tests, ΣΥΡΙΖΑ, Βαξεβάνης και ΣΙΑ έχτισαν ένα παραμύθι ότι αυτό θα το αναλάβει η Siemens. Ότι η απόφαση δηλαδή δεν πάρθηκε για λόγους δημόσιας υγείας για να ανοίξει η αγορά, αλλά για να δώσουμε δουλειά στη Siemens. Και προφανώς για να πλήξουν τον Πρωθυπουργό και να πετάξουν λάσπη εναντίον του. Από τις 30 εταιρίες που κατέθεσαν φάκελο για να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, καμία από αυτές δεν ήταν η Siemens. Άρα, όλο αυτό το παραμύθι που στήθηκε ήταν ένα ψέμα. Την ώρα που κάνεις τη μεγαλύτερη προσπάθεια να βρεις έναν τρόπο για να ανοίξεις τα μαγαζιά και να δώσεις στον κόσμο την ευκαιρία να βγει έξω και να ξαναβάλει μπρος τη ζωή του, έχεις τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει σαμποτάζ».

Για την υπόθεση Παππά:

«Η υπόθεση Παππά είναι ένας φάκελος που έχει έρθει από την Ελληνική Δικαιοσύνη στη Βουλή. Με αυτά που έχω ακούσει είναι πολύ δύσκολο να μη συσταθεί Προκαταρκτική Επιτροπή και ο κ. Παππάς να μην λογοδοτήσει. Όταν ο αρμόδιος Υπουργός που είχε κάνει τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες επιτρέπει εις γνώσιν του να συμμετάσχει στον διαγωνισμό κάποιος που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, αυτό από μόνο του είναι πολύ μεγάλο θέμα. Σε αυτό δεν έχει δώσει καμία απάντηση ο κ. Παππάς. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε κάτι τόσο σοβαρό ο κ. Τσίπρας δεν ήταν ενήμερος».