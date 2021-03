Life

Lamanif: Η πρώτη ανάρτηση από τη Γερμανία (βίντεο)

Τι λέει μετά την εξαφάνιση του, την καταγγελία για ροζ εκβιασμό και την νέα αρχή που επιχειρεί.

Μετά από την περιπέτειά του με τον εκβιασμό για ροζ βίντεο και την εξαφάνιση του, ο Lamanif προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή στην ζωή του, έχοντας δίπλα του την οικογένεια του, με την οποία βρίσκεται, στην Γερμανία.

Στην πρώτη του ανάρτηση στα social media, o ράπερ Lamanif, λέει ότι θα επιστρέψει στα μουσικά δρώμενα χωρίς όμως να προσδιορίζει πότε, αναφέροντας ότι βρίσκεται «σ’ ένα στάδιο προσαρμογής», ότι κάθε μέρα αισθάνεται πιο δυνατός και τα βρίσκει με τον εαυτό του όλο και περισσότερο.

Στο βίντεο που ανάρτηση, ο Lamanif απευθύνεται σε όσους του έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, λέγοντας, «ελπίζω κι εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μετά από ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, βρήκα το θάρρος, βρήκα το κουράγιο, πείτε το όπως θέλετε, να κάνω τα συγκεκριμένα stories. Δεν μου αρέσει να χρονοτριβώ, οπότε δεν θα πω πολλά…Αλλά επειδή έκατσα και τσέκαρα κάποια από τα μηνύματα και είναι πάρα πολλά, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλους εσάς που μου έχετε στείλει τόσα μηνύματα δύναμης, τόσα μηνύματα αγάπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Ο νεαρός ράπερ συνεχίζει λέγοντας «υπερευχαριστώ την οικογένειά μου, βρίσκομαι στη Γερμανία, είμαι σ’ ένα στάδιο προσαρμογής, είμαι σ’ ένα στάδιο που κάθε μέρα αισθάνομαι πιο δυνατός, τα βρίσκω με τον εαυτό μου όλο και περισσότερο. Για όσους με ρωτάτε πότε θα επιστρέψω μουσικά, είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Κι επειδή μετά από όλο αυτό έχω υποσχεθεί ένα πράγμα στο εαυτό μου, να έχω μια σχέση ειλικρίνειας για όλους εσάς που με ακούτε, για όλους εσάς που με έχετε στηρίξει, δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα επιστρέψω. Τώρα το πότε, προς το παρόν είναι άγνωστο. Καλή συνέχεια, να περνάτε καλά, σας εύχομαι τα καλύτερα».