Κανάλια: Γιαγιά 101 ετών νίκησε τον κορονοϊό

Έδωσε σκληρή μάχη επί εβδομάδες και επέστρεψε θεραπευμένη, λέει ο αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός.

Ηλικιωμένη από το Γηροκομείο Καναλίων κατάφερε και νίκησε τον κορονοϊό παρά τα 101 της χρόνια! Η κ. Ο.Κ. είναι από τις πιο παλιές τροφίμους του Γηροκομείου Καναλίων, όπως είπε στο magnesianews.gr ο Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Κιαμέτης, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Δημητριάδος και η επιστροφή της πριν 20 περίπου ημέρες ήταν ένα μεγάλο γεγονός χαράς που πλημμύρισε το Ίδρυμα.

Η 101χρονη εισήχθη στο Νοσοκομείο Βόλου στις 27 Ιανουαρίου, μαζί με άλλους τρόφιμους του Ιδρύματος, οι οποίοι νόσησαν από κορονοϊό. Έως τις 8 Μαρτίου, όπου και έλαβε εξιτήριο, νοσηλεύτηκε σε απλή κλινική κορονοϊού με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να μένουν άναυδοι από τη μαχητικότητα της και την αποφασιστικότητά της να νικήσει τον κορονοϊό και να ζήσει.

Η κ. Ο.Κ. που έδωσε τη δική της μάχη και βγήκε νικήτρια, πλέον βρίσκεται στο Γηροκομείο Βόλου όπου και αναρρώνει. «Είναι εδώ στο Γηροκομείο και αναρρώνει. Η επιστροφή της από το Νοσοκομείο πλημμύρισε χαρά. Είναι από τις πιο παλιές του Ιδρύματος», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας Δαμασκηνός, δίνοντας το στίγμα του κλίματος που επικράτησε στο Σουρλίγκειο, όταν η 101χρονη, πέρασε ξανά την πόρτα του, μετά την πολυήμερη νοσηλεία της στο Νοσοκομείο Βόλου.

Η 101χρονη από τη Μαγνησία είναι η δεύτερη υπερήλικας στην Ελλάδα που ξεπερνά τον κορονοϊό. Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε τον περασμένο Νοέμβριο και επρόκειτο για την κ. Αλεξάνδρα 102 ετών, τρόφιμο του Γηροκομείου Ιωαννίνων, η οποία μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Κέρκυρας . Μετά από 20 ημέρες νοσηλείας η 102χρονη επέστρεψε νικήτρια στο Γηροκομείο.

Πηγή: magnesianews.gr