Κόσμος

Ισλανδία: Το ηφαίστειο έγινε ατραξιόν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάρρευση μέρους του ηφαιστείου, που έκανε τη λάβα να φτάσει σε ύψος ρεκόρ.

Ρεκόρ σημείωσε ο αριθμός των ατόμων που ταξίδεψαν το Σαββατοκύριακο στο Ρέκιαβικ, για να δουν από κοντά το ηφαίστειο, στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, πάνω από 5000 άνθρωποι επισκέφτηκαν την περιοχή, από τότε που εξερράγη το ηφαίστειο, στις 19 Μαρτίου.

Οι Αρχές επιτρέπουν στον κόσμο να πλησιάσει, αλλά ακολουθώντας τα μέτρα ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου και ελέγχουν την εκπομπή αερίων.

Την Κυριακή κατέρρευσαν μέρη στη δυτική πλευρά του ηφαιστείου, κάνοντας ορατή τη λάβα.

Ήταν η μεγαλύτερη εκτόξευση από την αρχή της έκρηξής του, αφού η λάβα έφτασε τα 50 μέτρα ύψος!