Πολιτισμός

Παναγία των Παρισίων: από βελανιδιές η αναδόμηση στο εμβληματικό βέλος! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως επιχειρούν οι Γάλλοι να αποκαταστήσουν τις σοβαρές ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά. Πόσο χρονοβόρα ειναι η διαδικασία.

Της Ντέμης Καραγιάννη

Δυο χρόνια έχουν περάσει από την φωτιά που ξέσπασε στην Παναγία των Παρισίων με τις εικόνες καταστροφής του εμβληματικού βέλους να έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες στην μνήμη όλων. Οι εργασίες αποκατάστασης - παρά την πανδημία - συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, με τα συνεργεία να εργάζονται πυρετωδώς ενώ πολύ δουλειά έχει γίνει όσον αφορά στην αποκατάσταση στο εσωτερικό του εκπληκτικού ναού. Τώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιλογή της ξυλείας που θα χρειαστεί για την αποκατάσταση του βέλους.

Οι ξυλοκόποι έχουν πιάσει δουλειά, αφού πρώτα εντόπισαν με ειδικά drone τις αιωνόβιες βελανιδιές που είναι ιδανικές για την αποκατάσταση της κορυφής της Παναγίας των Παρισίων.

Οκτώ από τα δέντρα που προορίζονται για την ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων, εντοπίστηκαν στο δάσος Μπερσέ, το οποίο κάποτε ανήκε στην βασιλική οικογένεια της Γαλλίας.

Συνολικά χίλιες βελανιδιές - ορισμένες από τις οποίες είναι ακόμη και 230 ετών - θα πρέπει να κοπούν ως τα τέλη του μήνα, γιατί στη συνέχεια οι κορμοί θα έχουν περισσότερη υγρασία, που θα μπορούσε να παρεισφρήσει στο εσωτερικό του ξύλου.

Τα ξύλα στο δάσος Μπερσέ μετρήθηκαν και ταιριάζουν απόλυτα στο ύψος, αλλά και στο πάχος, προκειμένου να γίνου δοκάρια στο νέο πλαίσιο-κορνίζα της Παναγίας των Παρισίων. Ωστόσο, θα πρέπει αφού κοπούν να παραμείνουν αποθηκευμένα για ενάμιση χρόνο, προκειμένου να ξεραθούν. Αυτή η πληροφορία και μόνο δείχνει πως ο στόχος της αποκατάστασης της Παναγίας των Παρισίων ως το 2024, φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολος.