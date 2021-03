Οικονομία

Κορονοϊός: Τα μέτρα στήριξης για Απρίλιο και Μάιο

Το συνολικό ετήσιο κόστος των μέτρων στήριξης λόγω της πανδημίας και τα μέτρα του επόμενου διμήνου.

Του Νίκου Ρογκάκου

Θα ξεπεράσει τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ το φετινό κόστος από τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, λόγω της πανδημίας, αφού ο στόχος για 11,6 δις ευρώ έχει προ πολλού ξεπεραστεί. Μόνο τον επόμενο μήνα τα μέτρα θα είναι αυξημένα κατά 1,5 δις ευρώ, ενώ οι σημερινές ανακοινώσεις για την ομπρέλα του Απριλίου θα περιλαμβάνουν κατά βάση την ίδια συνταγή, δηλαδή αναστολές συμβάσεων εργασίας, αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων, “κούρεμα” ενοικίων.

Βέβαια, κρίσιμο είναι αν η δοσολογία θα παραμείνει ίδια, δηλαδή εάν πέρα από τις κλειστές επιχειρήσεις, η λίστα με τις πληττόμενες επιχειρήσεις θα διατηρηθεί ως έχει, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόθεση είναι η σταδιακή απόσυρση όπου η αγορά θα επαναλειτουργεί. Εάν επιβεβαιωθούν, πάντως, τα σενάρια για επανεκκίνηση του εμπορίου τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου, τότε είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός για περιορισμό της περιμέτρου των μέτρων στήριξης, πάει πιο πίσω.

Ειδικά όσον αφορά στο θέμα των κουρεμένων ενοικίων, μετά τις καθυστερήσεις, τα λάθη, τις αστοχίες, τα παράπονα εκ μέρους των ιδιοκτητών, το υπουργείο Οικονομικών φέρεται αποφασισμένο να επισπεύσει τις διαδικασίες για τις αποζημιώσεις Φεβρουαρίου- Μαρτίου.

Εκεί που ποντάρει, πάντως, το οικονομικό επιτελείο για να κερδίσει την κρίσιμη μάχη του επόμενου διμήνου, είναι το βαρύ πυροβολικό. Κατ’ αρχάς, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο από κονδύλια ΕΣΠΑ, που θα καλύψει σε πρώτη φάση την εστίαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό το πρώτο «πακέτο» θα είναι τουλάχιστον 300 εκατ. Ευρώ και θα αφορά όχι στο σύνολο των 80.000 επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά μόνο όσες εμφάνισαν πτώση τζίρου 20-30%. Η ενίσχυση θα είναι υπό τη μορφή επιχορήγησης, με στόχο να καλύψει το κόστος επανεκκίνησης τους.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών, ως τώρα, μέσω της Επιστρεπτέας, των αναστολών φορολογικών- ασφαλιστικών υποχρεώσεων, των αναστολών συμβάσεων εργασίας, του «κουρέματος» ενοικίων, έχει υπερκαλυφθεί η «τρύπα» των 2,3 δις ευρώ στον επίσημο, το δηλωμένο τζίρο των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ανάλογο “πακέτο” θα καλύψει και το κλάδο του Τουρισμού, που “έκλεισε” το 2020 με απώλειες 4,7 δισ ευρώ, με συνέπεια το συνολικό κόστος αυτού του νέου “εργαλείου”, να ανεβαίνει στα περίπου 700 εκατ. Ευρώ. Ο κλάδος περιμένει και την Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση πάγιων δαπανών, καθώς ειδικά τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας υπολογίζουν ότι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν μεγάλο μέρος από το διαθέσιμο κονδύλι των 500 εκατ. Ευρώ. Αυτό είναι το δεύτερο «μπαζούκα».

Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν σύντομα και οι πρώτες ενισχύσεις θα δοθούν το Μάιο, όχι όμως με τη μορφή μετρητού αλλά με πιστωτικό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη νέων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Έτσι, οι επιχειρήσεις του Τουρισμού- και όχι μόνο- θα απαλλαγούν από το βραχνά της εφορίας και του ΕΦΚΑ για το επόμενο κρίσιμο εξάμηνο. Η περίμετρος των δικαιούχων αυτής της επιδότησης δεν θα είναι μεγάλη, αλλά αυτήν ήταν εξαρχής η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών: η στοχευμένη ενίσχυση των επιχειρήσεων, που δεν καλύφθηκαν επαρκώς τους προηγούμενους μήνες. Και όντως η ενίσχυση δεν θα είναι αμελητέα:

Ως το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ως την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα Ως το 1,5 εκατ. Ευρώ για κάθε επιχείρηση.