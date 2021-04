Life

Σάρον Στόουν:Τι την συμβούλευσαν στο παρελθόν Πολ Βερχόφεν και Μάρτιν Σκορσέζε

Η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Μάρτιν Σκορσέζε δημιουργεί "χώρο" για να ακμάσουν οι ηθοποιοί του.

Η 63χρονη ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο «The Late Show» με τον Στίβεν Κόλμπερτ και τόνισε ότι ο Μάρτιν Σκορσέζε και ο Πολ Βερχόφεν της έδωσαν συμβουλές και την υποστήριξαν σε κινηματογραφικά γυρίσματα.

Η Σάρον Στόουν πρωταγωνίστησε στην ταινία «Basic Instinct» του Βερχόβεν το 1992 και στο φιλμ «Casino» του Σκορσέζε, το 1995.

Η ηθοποιός είπε ότι και οι δύο σκηνοθέτες της έδωσαν τις καλύτερες συμβουλές για την καριέρα της.

«Ο Πολ Βερχόφεν μου είπε ότι το ταλέντο μου ήταν σαν άγγελος που θα πετούσε από μέσα μου και ότι έπρεπε να μην εμποδίσω την πορεία του» είπε η Σάρον Στόουν. «Και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή συμβουλή» σημείωσε.

Η Σάρον Στόουν προτάθηκε για βραβείο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Casino».

"Και ο Μάρτιν Σκορσέζε ήταν το ίδιο – ήταν πολύ πρόθυμοι να μου πουν για τη ζωή τους και ήταν πρόθυμοι να δημιουργήσουν ένα χώρο με μένα και μερικές φορές έβαζαν το μέτωπό τους στο μέτωπό μου και κρατούσαν τον χώρο γύρω μου για να έχω έναν χώρο να βρίσκομαι" ανέφερε.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι τα πλατό ταινιών είναι συνήθως «πολύ χαοτικό» περιβάλλον και ότι δεν υπάρχει ήσυχο μέρος για τους ηθοποιούς.

Τόνισε ακόμη ότι εκτιμά έναν σκηνοθέτη που «θα μπει κυριολεκτικά στο μυαλό μου και θα με κοιτάξει και θα μου μιλήσει και θα είναι εκεί πραγματικά για μένα, αυτό είναι το πιο χρήσιμο για μένα» Αναφερόμενη σε όσους εργάζονται σε κινηματογραφικά γυρίσματα, τους υπεύθυνους φωτισμού, ήχου, που δουλεύουν όλοι σκληρά με τον δικό τους τρόπο τόνισε: «Αλλά εσύ - φέρνεις συγκίνηση. Φέρνεις αυτό το πράγμα από τον εαυτό σου».

Η Σάρον Στόουν είπε ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι «πρέπει είσαι σε προστατευμένο χώρο για να το κάνεις αυτό». «Είναι μεγάλη υπόθεση να σε προστατεύουν, ενώ εργάζεσαι» εξήγησε.

