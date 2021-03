Κόσμος

Διώρυγα του Σουέζ: “Τα δύσκολα είναι μπροστά μας” (βίντεο)

Η πορεία της επιχείρησης και το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκόλληση του Ever Given, που έχει μπλοκάρει το σημείο.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την «επιτυχημένη» επιχείρηση αποκόλλησης του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που παρέμενε από την περασμένη Τρίτη προσαραγμένο κατά πλάτος της διώρυγας του Σουέζ.

«Σήμερα οι Αιγύπτιοι κατάφεραν να βάλουν τέλος στην κρίση του πλοίου που προσάραξε στη διώρυγα του Σουέζ, παρά την τεράστια τεχνική πολυπλοκότητα αυτής της διαδικασίας», έγραψε σήμερα ο Σίσι στο Twitter αφού η Αρχή της Διώρυγας ανακοίνωσε πως το πλοίο «έχει επανέλθει κατά 80% στη σωστή κατεύθυνση».

Ωστόσο ο διευθύνων σύμβουλος της Royal Boskalis, τον μητρικό όμιλο της ολλανδικής εταιρείας που έχει αναλάβει να βοηθήσει στην αποκόλληση του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτών που έχει κλείσει τη διώρυγα του Σουέζ, προειδοποίησε σήμερα ότι τα πιο δύσκολα βρίσκονται μπροστά μας για να αποκολληθεί το πλοίο.

«Το καλό νέο είναι ότι η πρύμνη έχει αποκολληθεί, όμως αυτό ήταν κατά την άποψή μας το πιο απλό τμήμα της επιχείρησης. Η πρόκληση παραμένει το εμπρός τμήμα», δήλωσε ο διεθύνων σύμβουλος Πέτερ Μπερντόφσκι μιλώντας στο ολλανδικό δημοσιο ραδιοσταθμό.

Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) ανακοίνωσε σήμερα πως το Ever Given βρίσκεται τώρα παράλληλα με την ανατολική όχθη της διώρυγας και οι επιχειρήσεις ρυμούλκησης θα επαναληφθούν μόλις ανέβει η στάθμη των υδάτων αργότερα σήμερα με την πλημμυρίδα. Η κυκλοφορία των πλοίων μέσω της διώρυγας θα επαναληφθεί μόλις το πλοίο οδηγηθεί στην περιοχή των λιμνών, που αποτελεί ένα πιο πλατύ τμήμα της διώρυγας, πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 369 σκάφη περιμένουν για να διασχίσουν τη διώρυγα, ανάμεσά τους δεκάδες πλοία εμπορευματοκιβωτίων, χύδην φορτίου, πετρελαιοφόρα και σκάφη που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, δήλωσε ο πρόεδρος της SCA Οσάμα Ραμπίε.

«Είναι πολύ πιθανό να επαναληφθεί η δραστηριότητα της ναυσιπλοΐας από σήμερα το μεσημέρι, Θεού θέλοντος», δήλωσε σήμερα ο Ραμπίε μιλώντας στην αιγυπτιακή τηλεόραση. «Δεν θα χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο», τόνισε.

Η SCA έχει ανακοινώσει πως θα επιταχύνει τους διάπλους της διώρυγας μόλις απελευθερωθεί το Ever Given.

Ο Ραμπίε δήλωσε πως μπορεί να χρειαστούν από δυόμιση έως τρεις ημέρες για να περάσουν όλα τα πλοία που έχουν συγκεντρωθεί στις δύο πλευρές της διώρυγας, όμως ο ναυτιλιακός όμιλος Maersk ανακοίνωσε πως οι διαταραχές στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα εξαιτίας του επεισοδίου μπορεί να διαρκέσουν για εβδομάδες ή και μήνες.