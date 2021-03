Οικονομία

Pricefox.gr: Μέχρι 172 ευρώ ακριβότερα τα ασφάλιστρα για ίδια ασφάλεια αυτοκινήτου!

Δείτε χάρτη με τις διαφορές από περιοχή σε περιοχή και πως, γρήγορα και εύκολα, μπορείτε να κάνετε σύγκριση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Για το ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο οι οδηγοί της Αττικής θα πληρώσουν μέχρι και 70€ περισσότερα. Μονόδρομος η σύγκριση για οδηγούς σε Ιωάννινα, Λάρισα και Χαλκιδική με τις τιμές για το ίδιο συμβόλαιο να παίζουν με διαφορά 165€, 145€,132€ αντίστοιχα!

Ο παρακάτω χάρτης που δημιουργήθηκε από το Pricefox, απεικονίζει την διαφορά τιμών για το ίδιο πακέτο που μπορεί να βρει κάθε οδηγός της Ελλάδας αν συγκρίνει την αγορά πριν αγοράσει την ασφάλεια αυτοκινήτου του.

Η κάθε ασφαλιστική αξιολογεί διαφορετικά τον κίνδυνο. Αυτό σημαίνει πως ένας οδηγός μπορεί να βρει το ίδιο συμβόλαιο σε διαφορετικές τιμές αν συγκρίνει την ασφαλιστική αγορά. Σύμφωνα με τον χάρτη, οι κάτοικοι των “κόκκινων” περιοχών χάνουν έως και 172€ αν παραλείψουν το στάδιο της σύγκρισης πριν αγοράσουν την ασφάλειά του αυτοκινήτου τους. Σε περιοχές όπως η Κρήτη το κέρδος των οδηγών που συγκρίνουν φτάνει έως τα 94€. Αντίστοιχα οι κάτοικοι της Αχαΐας μπορούν να εξοικονομήσουν έως 119€ ενώ στην υπόλοιπη Πελοπόννησο 71-83€. Ένας οδηγός στον Έβρο μπορεί με την σύγκριση να κερδίσει έως και 67€.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι 10 νομοί στους οποίους η σύγκριση τιμών αποτελεί μονόδρομο για να μην πληρώσεις “τσουχτερές τιμές” για την ασφάλεια αυτοκινήτου. Η Άρτα και η Πρέβεζα κρατούν τα πρωτεία με το κέρδος των οδηγών που συγκρίνουν να φτάνει τα 172€. Ακολουθούν οι οδηγοί σε Ιωάννινα και Θεσπρωτία θα εξοικονομήσουν μέχρι και 155€ μέσω της σύγκρισης τιμών. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η αγορά ασφάλειας αυτοκινήτου χωρίς σύγκριση τιμών μπορεί να στοιχίσει έως και 161€ ακριβότερα ενώ στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα οι οδηγοί που δεν συγκρίνουν πληρώνουν την ασφάλεια τους μέχρι και 145€ περισσότερο.

Αποδεικνύεται λοιπόν πως η σύγκριση τιμών της αγοράς για ασφάλεια αυτοκινήτου είναι κάτι που πρέπει να γίνεται συχνά. Η αγορά και οι τιμές αλλάζουν συνέχεια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Σημαίνει ότι ένας οδηγός με το να κάνει πολύ συχνά σύγκριση τιμών, θα γλιτώσει σίγουρα χρόνο και χρήμα!



Οι παράμετροι τιμολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη είναι: Mazda 2, ηλικία οδηγού 40 ετών, Πυρός Κλοπής, ετήσια διάρκεια συμβολαίου , έξτρα καλύψεις Θραύση Κρυστάλων και Οδική Βοήθεια. Η σύγκριση τιμών της αγοράς είναι κάτι που πρέπει να γίνεται συχνά καθώς οι τιμές αλλάζουν. Αν θέλεις να συγκρίνεις τιμές ασφάλειας αυτοκινήτου ανάλογα με την περιοχή της Θεσσαλονίκης, μπες στο Pricefox.gr και εξοικονόμησε έως και 172€ ετησίως.

Σχετικά με το Pricefox

Το Pricefox είναι η καινοτόμα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών. Οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν καλύψεις, τιμές και να αγοράσουν την ασφάλεια αυτοκινήτου online με τρία απλά βήματα, από τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές.

Οι καταναλωτές εισάγουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους και μερικά ακόμα στοιχεία, συγκρίνουν και διαλέγουν το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους και αγοράζουν με ασφάλεια, χωρίς δικαιολογητικά, την ασφάλεια αυτοκινήτου τους. Αμέσως, λαμβάνουν σε email το ασφαλιστήριο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Οι καταναλωτές όχι μόνο μπορούν να αγοράσουν από την εύχρηστη πλατφόρμα του Pricefox, αλλά μπορούν να βρουν την καλύτερη οδική βοήθεια στην φθηνότερη τιμή της αγοράς με 1,59€ το μήνα.