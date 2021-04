Life

Ααρών Φίσερ: Ο πρώτος ομοφυλόφιλος “Captain America”

Τον πρώτο γκέι «Captain America» στην ογδοντάχρονη ιστορία του υπερήρωα ανακοίνωσε η Marvel. Ο νέος χαρακτήρας, που ακούει στο όνομα Ααρών Φίσερ (Aaron Fisher), είναι «ένα πρόσωπο που δημόσια δηλώνει ότι είναι γκέι, θαυμάζει τον Captain America και αγωνίζεται κατά του κακού για να βοηθήσει αυτούς που είναι σχεδόν αόρατοι για την κοινωνία» είπε ο/η εικονογράφος που τον σχεδίασε.

Στην περιορισμένων τευχών σειρά που αναμένεται με τίτλο «The United States of Captain America», ο Στιβ Ρότζερς, ο αρχικός Captain America, και άλλοι χαρακτήρες που έχουν φορέσει τη στολή ξεκινούν σε ένα ταξίδι απ' άκρη σ' άκρη στις ΗΠΑ για να βρούν την κλεμμένη ασπίδα του. Στον δρόμο, συναντούν «καθημερινούς ανθρώπους απ' όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές τάξεις, που έχουν φορέσει τη στολή του Captain America για να υπερασπιστούν τις κοινότητές τους» εξήγησε η Marvel.

Ένας από αυτούς είναι ο νέος χαρακτήρας, ο Ααρών Φίσερ ή Captain America of the Railways, «ένας άφοβος έφηβος ο οποίος προσφέρθηκε να προστατεύει τα παιδιά που το έχουν σκάσει απ' το σπίτι και όσους ζουν στον δρόμο». Ο Φίσερ θα είναι ο πρώτος ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρας στην ιστορία του κόμικ που θα φορέσει τη στολή του Captain America.

«Ως διεμφυλικό πρόσωπο, έχω χαρά που μπόρεσα να παρουσιάσω (τον Ααρών Φίσερ)... Καθώς τον σχεδίαζα, σκεφτόμουν, εντάξει, ο Cap (σ.σ. ο Captain America) αγωνίζεται εναντίον αφύσικα δυνατών όντων και σχεδόν πάντα σώζει τον κόσμο, αλλά ο Ααρών βοηθάει αυτούς που είναι μόνοι τους στο δρόμο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά» υπογράμμισε ο/η εικονογράφος Jan Bazaldua.

«Πηγή έμπνευσης για τον Ααρών είναι η γκέι κοινότητα: ακτιβιστές, πρόσωπα που ηγούνται προσπαθειών και καθημερινοί άνθρωποι που διεκδικούν καλύτερη ζωή» τόνισε ο Joshua Trujillo, ο οποίος έγραψε την ιστορία του πρώτου τεύχους της σειράς στην οποία εμφανίζεται ο Ααρών. «Υπερασπίζεται τους καταπιεσμένους και τους ξεχασμένους. Ελπίζω να βρει απήχηση στους αναγνώστες η πρώτη του ιστορία και να συντελέσει στο να εμπνευστούν δημιουργοί την επόμενη γενιά ηρώων».

Ο πρώτος γκέι χαρακτήρας της Marvel ήταν ο Northstar, το 1992. Τις επόμενες δεκαετίες έκαναν εμφάνιση και άλλοι ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένου του Iceman, του ήρωα των X-Men, το 2015. Σηματοδοτώντας τα 80ά γενέθλια του Captain America, το πρώτο τεύχος με τον Ααρών Φίσερ θα εμφανιστεί στα ράφια των βιβλιοπωλείων τον Ιούνιο, που είναι και ο Μήνας Gay Pride.