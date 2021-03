Κοινωνία

Κλοπή ρολογιών στην Ελβετία: Υπό κράτηση ο 48χρονος που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη

Κατηγορείται ότι έκλεψε τέσσερα πολυτελή ρολόγια αξίας 1,1 εκατ. ευρώ! Τι αιτήθηκε διά του δικηγόρου του.

Την κράτησή του μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης για την έκδοσή του ή μη στην Ελβετία, διέταξε εισαγγελέας εφετών για τον 48χρονο Ρουμάνο, ο οποίος κατηγορείται ότι έκλεψε στην ελβετική πόλη Νεσατέλ τέσσερα πολυτελή ρολόγια, αξίας 1,1 εκατ ευρώ.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προερχόμενος με πτήση από το Βουκουρέστι, σε εκτέλεση εντάλματος των διωκτικών Αρχών της Ελβετίας, όπου καταζητείται για κλοπή.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα που εστάλησαν από την αρμόδια Εισαγγελία της Ελβετίας, η πράξη τελέστηκε στις 28 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, όταν ο 48χρονος, μαζί με συνεργό του, επισκέφθηκαν επιχείρηση, με σκοπό την αγορά πολυτελών ρολογιών. Κατόπιν επίδειξης από προσωπικό της εταιρείας κατέληξαν σε τέσσερα πανάκριβα μοντέλα που ήταν τοποθετημένα, το καθένα σε θήκη. Οι κατηγορούμενοι φέρεται ότι με ταχυδακτυλουργικό τρόπο αντικατέστησαν τα πολυτελή ρολόγια με αλλά φθηνότερης αξίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Η πράξη τους διαπιστώθηκε στις αρχές του επόμενου έτους, όταν οι υπάλληλοι άνοιξαν τις θήκες κι αφού διαπίστωσαν ότι το ενδιαφέρον για την αγορά των ρολογιών ατόνησε.

Ο 48χρονος, ο οποίος δηλώνει ότι ζει στη Θεσσαλονίκη, αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση. Διά του συνηγόρου του αιτήθηκε να αποστείλουν οι ελβετικές διωκτικές αρχές αποδεικτικά στοιχεία, βάσει των οποίων ταυτοποιήθηκε ως δράστης, όπως φωτογραφικό υλικό από το κύκλωμα ασφαλείας της επιχείρησης, δακτυλικά αποτυπώματα κ.ά.