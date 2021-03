Κοινωνία

Λιγνάδης: απάντηση από την φυλακή για νέα καταγγελία βιασμού

Νέα καταγγελία σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη στα χέρια της ανακρίτριας. Αντιμέτωπος με νέα δίωξη για βιασμό.

Ολοκληρώνεται η έρευνα που διενεργείται από τις εισαγγελικές αρχές με αφορμή την τρίτη μήνυση για βιασμό σε βάρος του ήδη προφυλακισμένου Δημήτρη Λιγνάδη, η οποία ενδέχεται να καταλήξει στην απαγγελία ακόμα μίας δίωξης σε βάρος του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού θεάτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική έρευνα, που αφορά τη μήνυση Έλληνα καταγγέλλοντα ο οποίος δεν ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο και σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του ο καταγγελλόμενος φέρεται να τον βίασε στο σπίτι του το 2018 και να του έδειξε πορνογραφικό υλικό που διατηρούσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε με αφορμή την τρίτη μήνυση ο Δημήτρης Λιγνάδης κλήθηκε και έδωσε εξηγήσεις από τις φυλακές της Τρίπολης όπου κρατείται και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες φέρεται να αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζει ο καταγγέλλοντας.

Τέλος σημειώνεται, ότι αναμένεται η ανακρίτρια να αποφανθεί και για τέταρτη καταγγελία για βιασμό ενός 24χρονου σήμερα άνδρα όταν ήταν 17 ετών.