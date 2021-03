Οικονομία

Προκαταβολή σύνταξης: λήξη διορίας για τις αιτήσεις

Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για προσωρινής σύνταξης.

Στις 31 Μαρτίου 2021 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προκαταβολή σύνταξης, όπως αναφέρει η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ σε σχετική ανακοίνωση.

Ήδη έχουν υποβληθεί πάνω από 34.000 αιτήσεις από τις 10 Μαρτίου, που τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσα από την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ .

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καλεί όσους πολίτες εκκρεμεί η απονομή της σύνταξής τους να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα προκαταβολής, που περιλαμβάνει τόσο τη μηνιαία καταβολή ποσών (360 ευρώ ή 384 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του κάθε ασφαλισμένου) όσο και αναδρομικά ποσά, που καλύπτουν το σύνολο των μηνών καθυστέρησης της απονομής.