Οικονομία

Σταϊκούρας: τα νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Πρόσθετες παρεμβάσεις για το Απρίλιο ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών. Αναλυτικά όλα τα μέτρα. Τι γίνεται με τα ενοίκια και τις οφειλές στην εφορία.

Τα νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, τονίζοντας ότι η παράταση της πανδημίας αποτελεί – από κάθε πλευρά – δυσάρεστη εξέλιξη, με δυσμενείς επιπτώσεις σε όλους.

"Στην οικονομία, η Κυβέρνηση, με το οικονομικό επιτελείο της, έχει αποδείξει, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πολύμηνης περιπέτειας, ότι δρα έγκαιρα, μεθοδικά, στοχευμένα και αποτελεσματικά. Λάβαμε, με ευθύνη έναντι της κοινωνίας και της οικονομίας, ευρύ πλέγμα μέτρων, για να περιορίσουμε, στον βαθμό του εφικτού, τις αρνητικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης" τόνισε ο κ. Σταϊκούρας και πρόσθεσε:

"Αυτό πράξαμε και πριν από λίγες ημέρες, ανακοινώνοντας νέα δέσμη παρεμβάσεων, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με την ενεργοποίηση πρόσθετων εργαλείων στήριξης του παραγωγικού ιστού της χώρας, όπως είναι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7, το χρηματοδοτικό εργαλείο κάλυψης παγίων δαπανών και το πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ» για τις επιχειρήσεις. Αυτό πράττουμε και σήμερα, με πρόσθετες παρεμβάσεις για τον μήνα Απρίλιο, εκτός του αρχικού σχεδιασμού, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, επεκτείνοντας τα αποτελεσματικά μέτρα που μέχρι σήμερα έχουμε λάβει, για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την οικονομία και την κοινωνία, όσο η εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης το επιβάλλει. Έτσι, το συνολικό κόστος των μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των ανέργων, των κλάδων που πλήττονται, και του Εθνικού συστήματος Υγείας, αναμένεται να υπερβεί τα 14 δισ. ευρώ για το 2021, περίπου διπλάσιο από τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού.

Η χρηματοδότηση αυτών των παρεμβάσεων, συνολικού ύψους 38 δισ. ευρώ για την περίοδο 2020-2021, στηρίζεται, κυρίως, στη διορατική, ορθολογική και συνετή χρήση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας. Συγκεκριμένα, ενώ η εκτέλεση του προϋπολογισμού, επί μήνες, καταγράφει δημοσιονομικά ελλείμματα, καταφέρνουμε να στηρίζουμε την οικονομία μέσω της συστηματικής και με χαμηλό κόστος δανεισμού χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές. Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 22 δισ. ευρώ από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.

Προσοχή όμως: το κόστος δανεισμού μιας χώρας εξαρτάται από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, που άλλοι μπορεί να ελεγχθούν και άλλοι όχι. Συνεπώς, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και συνετοί. Να εφαρμόζουμε επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές σε περιόδους όπως η σημερινή, αξιοποιώντας την υφιστάμενη – σε ευρωπαϊκό επίπεδο – δημοσιονομική ευελιξία, χωρίς ωστόσο να οδηγηθούμε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Να υλοποιούμε διαρθρωτικές αλλαγές και να αξιοποιήσουμε τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να πετύχουμε, το συντομότερο δυνατόν, ταχεία ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη. Να αναλαμβάνουμε ορθές πρωτοβουλίες, όπως είναι η πρόωρη αποπληρωμή τμήματος των υφιστάμενων δανείων προς το ΔΝΤ, προκειμένου να βελτιώνεται η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, την ίδια περίοδο που έλλειμμα και χρέος αυξάνονται.

Όλα αυτά ενισχύουν την αξιοπιστία της χώρας, βελτιώνουν τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας και αξιολογούνται θετικά από τις αγορές. Όπως απεδείχθη με την πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση 30ετούς ομολόγου, πράξη που αντανακλά την πλήρη επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, ως προς τα μέτρα για τον μήνα Απρίλιο, ως Υπουργείο Οικονομικών αναφέρουμε τα εξής:

1ον. Για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, αναστέλλεται η πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών εισφορών.Η δόση μεταφέρεται στο τέλος της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, για τον μήνα Απρίλιο, θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται στα τέλη Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί.

2ον. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 100% στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον μήνα Απρίλιο. Για τους ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα καταβληθεί αποζημίωση στο 80% και 60% αντίστοιχα του μισθώματος. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών. Για τον μήνα Απρίλιο, θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται στα τέλη Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί. Ειδικά για τον Απρίλιο, συνεχίζεται για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στη διευρυμένη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ Απριλίου η υποχρεωτική έκπτωση ενοικίου 40%.

3ον. Δρομολογούμε, υπό προϋποθέσεις, την καταβολή διπλής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του 2ου δεκαήμερου του Απριλίου, τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο. Ειδικότερα, για τον μήνα Μάρτιο, και για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι την 31η/1/2021, θα διενεργηθεί προκαταβολή αποζημιώσεων με βάση τη δήλωση COVID Φεβρουαρίου, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.

Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση COVID τον Φεβρουάριο.

Και τέλος, να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, θα θεσπισθεί πλαίσιο για την επιστροφή στο Δημόσιο αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Υπενθυμίζεται ότι με τις σημαντικές πληρωμές της προηγούμενης εβδομάδας, ο συνολικός αριθμός συμψηφισμών και αποζημιώσεων διαμορφώνεται περίπου στις 971.000, και το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, άνοιξε, και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 19 Απριλίου, η πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

4ον. Αναστέλλονται για τις πληττόμενες επιχειρήσεις οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή) κατά 30 ημέρες από την αναγραφόμενη – σε κάθε αξιόγραφο – ημερομηνία, για προθεσμίες που λήγουν έως τις 30 Απριλίου 2021. Αντίστοιχα, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. για τους κομιστές αξιογράφων, βάσει κριτηρίων.

5ον. Υπενθυμίζεται ότι, με αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί:

Μετατίθεται, για την 1η/7/2021, η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – MyDATA.

Τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA μέχρι την 31η/10/2021.

Η ηλεκτρονική υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2020 παρατείνεται, μέχρι την 17η/5/2021, και η διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών παρατείνεται, μέχρι την 18η/6/2021.

Η απόσυρση και αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών παρατείνεται, μέχρι την 30ή/6/2021.

Συμπερασματικά, με τις ανωτέρω παρεμβάσεις, αποδεικνύουμε, για άλλη μια φορά, ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και τις ανάγκες της, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο, και παρεμβαίνουμε έγκαιρα και στοχευόμενα, με δραστικά, αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαια μέτρα".

Κορκίδης: Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από “κεφάλαιο επανεκκίνησης”

Σε δήλωση του Προέδρου του ΕΒΕΠ και του ΠΕΣΑ, Βασίλη Κορκίδη, για τα νέα μέτρα Απριλίου αναφέρεται ότι «Η παράταση των μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων και τον Απρίλιο είναι αναμφισβήτητα καλοδεχούμενη και φυσικά προς την σωστή κατεύθυνση. Η συνέχιση των αναστολών εργαζομένων, η υποχρεωτική μείωση ενοικίων και η καταβολή των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου εντός Απριλίου, η αναστολή επιταγών για τον Απρίλιο, αλλά και των ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων, η καταβολή του δώρου Πάσχα, η επέκταση του προγράμματος “Συνεργασία” μέχρι και τον Ιούνιο και η δίμηνη παράταση των επιδομάτων που λήγουν τον Μάρτιο θα δώσουν τις δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παραμείνουν όρθιες, έτσι ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν όταν θα ανοίξει η αγορά. Ωστόσο εκτός από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση θα πρέπει να θεσπίσει μια νέα στοχευμένη δέσμη οικονομικών μέτρων με “κεφάλαιο επανεκκίνησης” έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλά η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, μετά από ένα μεγάλο διάστημα που είτε είναι κλειστές, είτε υπολειτουργούν».