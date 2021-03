Υγεία - Περιβάλλον

Self Test: Οι εταιρείες που προκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ποιες είναι οι πέντε προμηθεύτριες εταιρίες που πέρασαν στην επόμενη φάση για τα self tests. Η απόφαση της ΓΓΠΠ.

Πέντε από τις 30 εταιρίες που κατέθεσαν προσφορές για την προμήθεια των αυτοδιαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι και κλήθηκαν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για το διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα οι πέντε προμηθεύτριες εταιρείες που προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού απευθείας ανάθεσης είναι:

-Για την προμήθεια με αγορά 2.500.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην τιμή των 2,29€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 5.725.000,00€.

-Για την προμήθεια με αγορά 1.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία ΑΝΑΤS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική-Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών υλικών- Κατασκευαστική- Τεχνική-Βιομηχανική- Διαχείριση ακινήτων στην τιμή των 3,30€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 3.300.000,00€

-Για την προμήθεια με αγορά 3.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην τιμή των 3,36€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 10.080.000,00€.

-Για την προμήθεια με αγορά 1.000.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MARVIFARM) στην τιμή των 3,45€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 3.450.000,00€.

-Για την προμήθεια με αγορά 1.900.000 ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ στην τιμή των 4€, που βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης και κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικής αξίας 7.600.000,00€

Οι πέντε προσωρινά ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν άμεσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για τη προμήθεια έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing.