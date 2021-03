Αθλητικά

Μπάσκετ – Α2 Ανδρών: ξανά στα παρκέ

Για πότε ορίστηκε η επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, με τη διεξαγωγή της 6ης Αγωνιστικής.

Την επανέναρξη της... δράσης στην Α2 κατηγορία μπάσκετ των ανδρών γνωστοποίησε σήμερα (29/3) η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΟΚ αναφέρει.

«Μετά την υπουργική απόφαση η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΟΚ ανακοινώνει ότι η επανέναρξη του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Απριλίου με την διεξαγωγή της 6ης Αγωνιστικής».