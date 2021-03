Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους - Θεοδωρίδου για τα εμβόλια και τις μεταλλάξεις (βίντεο)

Το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού έως τωρα, η επιτάχυνση μεσω των Mega εμβολιαστικών κέντρων και η προτεραιότητα για πολίτες που ανήκουν σε "ειδικές κατηγορίες".