Παράξενα

Ιταλός μαφιόζος προδόθηκε από βίντεο για συνταγές μαγειρικής! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο χαρακτηριστικό σημάδι του σήμανε "συναγερμό" στους αστυνομικούς, που κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Ένας Ιταλός μαφιόζος συνελήφθη στη Δομινικανή Δημοκρατία, αφότου τον αναγνώρισαν σε βίντεο στο YouTube, όπου μπορεί το πρόσωπό του να μην φαινόταν, ωστόσο δεν συνέβαινε το ίδιο με τα τατουάζ του, ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική αστυνομία.

Ο 53χρονος Μαρκ Φερέν Κλοντ Μπιάρτ ζούσε μια ήσυχη ζωή στη Μπόκα Τσίκα, όπου η κοινότητα των Ιταλών εκπατρισμένων τον θεωρούσε έναν «ξένο», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ωστόσο τον πρόδωσαν τα βίντεό του που ανέβαζε στο YouTube και στα οποία παρουσίαζε συνταγές της ιταλικής κουζίνας.

Ο Μπιάρτ διέφευγε από το 2014, όταν η ιταλική εισαγγελία είχε διατάξει τη σύλληψή του για διακίνηση κοκαΐνης στην Ολλανδία, για λογαριασμό της φατρίας Cacciola της πανίσχυρης μαφίας της Καλαβρίας Ντράγκετα.