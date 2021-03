Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πότε ξεκινούν οι παραδόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson στην Ευρώπη

Το εμβόλιο θα χορηγείται σε μόνο μία δόση και η εταιρεία δεσμεύτηκε να το διαθέσει σε τιμή κόστους. Πόσες δόσεις θα έρθουν στην Ευρώπη μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Το εμβόλιο κατά της Covid-19 της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Johnson & Johnson θα αρχίσει να παραδίδεται στην Ευρώπη στις 19 Απριλίου, δήλωσε σήμερα η εταιρία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το εμβόλιο ήταν, στα μέσα Μαρτίου, το τέταρτο στη σειρά για να λάβει το πράσινο φως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, μετά τα εμβόλια των Pfizer-BioNTech, της Moderna και της AstraZeneca. Επί του παρόντος χορηγείται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νότια Αφρική, αλλά επίσης έχει εγκριθεί στον Καναδά.

Για να αυξήσει την παραγωγή του και να ανταποκριθεί στη ζήτηση, η Johnson & Johnson σύναψε αρκετές συμφωνίες τους τελευταίους μήνες με φαρμακευτικά εργαστήρια και υπεργολάβους στην Ευρώπη, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την παρασκευή του ή την τοποθέτησή του σε φιαλίδιο: πρόκειται για τις Sanofi στη Γαλλία, Catalent στην Ιταλία και η IDT Biologika στη Γερμανία.

Η δραστική ουσία, η οποία δίνει στο εμβόλιο την αποτελεσματικότητά του, θα προέρχεται από τις εγκαταστάσεις της Johnson & Johnson στο Λάιντεν της Ολλανδίας.

Η ΕΕ, η οποία έχει παραγγείλει 200 εκατομμύρια δόσεις από το αμερικανικό εργαστήριο (με επιλογή για 200 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις), αναμένεται να λάβει κατά το δεύτερο τρίμηνο περίπου 55 εκατομμύρια δόσεις, εξήγησε η Ούρσουλα φον ντε Λάιεν στα μέσα Μαρτίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η φαρμακοβιομηχανία, από την πλευρά της, δεν έχει δημοσιοποιήσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα των παραδόσεών της.

Το εμβόλιο βασίζεται σε έναν ιικό φορέα, σύμφωνα με μια τεχνολογία που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από την εταιρία, συγκεκριμένα κατά του ιού Έμπολα.

Χρησιμοποιεί ως υποστήριξη έναν άλλο ιό, ελαφρώς μολυσματικό, μετασχηματισμένο για να προσθέσει γενετικές οδηγίες από ένα μέρος του ιού που ευθύνεται για την Covid-19. Μόλις βρεθεί μέσα στα κύτταρα, παράγεται μια τυπική πρωτεΐνη του SARS-CoV-2, εκπαιδεύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα να την αναγνωρίσει.

Το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι το πρώτο, μεταξύ αυτών που έχουν λάβει το πράσινο φως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που απαιτεί μόνο μία δόση αντί για δύο, και επιπλέον μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες ψυγείου.

Ο φαρμακευτικός όμιλος δεσμεύτηκε να το πουλήσει σε τιμή κόστους.