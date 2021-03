Πολιτική

Γιόχανσον: πρέπει να δοθεί ευρωπαϊκή διάσταση στο Μεταναστευτικό

«Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έχουν σηκώσει ένα δυσανάλογο βάρος του μεταναστευτικού», δήλωσε ο Μηταράκης που επισκέφθηκε μαζί με την Ευρωπαία Επίτροπο τη Σάμο και τη Λέσβο.

«Πρέπει να δοθεί ευρωπαϊκή διάσταση στο Μεταναστευτικό και δεν πρέπει να αισθάνεται καμία περιοχή και κανένα νησί ότι έχει αφεθεί στην τύχη του», τόνισε από τη Λέσβο η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχασον στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα μέσα ενημέρωσης, ελληνικά και ευρωπαϊκά.

«Καταλαβαίνω, είπε, ότι υπάρχουν όρια στην υπομονή και ότι στη Λέσβο τα όρια αυτά κοντεύουν να εξαντληθούν. Γι' αυτό το λόγο είναι επιτακτικό να βρεθούν λύσεις και να κατασκευασθούν νέες δομές. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, στα νησιά υπήρχαν 40 χιλιάδες μετανάστες που ζούσαν σε απαράδεκτες συνθήκες. Απαράδεκτες εξάλλου ήταν οι συνθήκες για τους ντόπιους κατοίκους των νησιών», είπε η κυρία Γιόχανσον.

Αναφερόμενη στο προσχέδιο του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου που έχει κατατεθεί προς συζήτηση, η Ευρωπαία επίτροπος είπε ότι γίνεται προσπάθεια να καλύψει τα προβλήματα και τις αδυναμίες που υπάρχουν. «Οι αιτούντες άσυλο, σημείωσε, πρέπει να έχουν δικαίωμα να περάσουν από μια γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία. Όσοι δικαιούνται άσυλο να τους καλωσορίσουμε και όσοι δεν δικαιούνται να επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους ή στην Τουρκία. Η Τουρκία ειδικά σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει να συνεργαστεί και να δεχτεί επιστροφές μεταναστών που δεν δικαιούνται άσυλο».

Αναφερόμενη στο θέμα των νέων δομών, η κυρία Γιόχανσον σημείωσε μεταξύ άλλων ότι αυτές πρέπει να προχωρήσουν και ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν και πως ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει για αυτές 250 εκατομμύρια ευρώ.

«Μιλώ με ανθρώπους που ζούνε στη Λέσβο και στη Σάμο, σημείωσε η Ίλβα Γιόχανσον και γνωρίζω ότι είναι νησιά που ζούνε από τον τουρισμό και δεν έχουν λάβει την απαραίτητη αλληλεγγύη. Παρενθετικά να σημειώσω πως στο νέο Σύμφωνο, έχουμε εντάξει έναν υποχρεωτικό μηχανισμό αλληλεγγύης. Δεν μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσουμε τα κονδύλια της μεταναστευτικής πολιτικής για την αποζημίωση των νησιωτών. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, τρέχει στην Ευρώπη ένα πρόγραμμα ανάκαμψης πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες. Ευελπιστούμε πολύ σύντομα ότι θα επιστρέψει ο τουρισμός στα νησιά και ότι η Ευρώπη γενικότερα θα επιστρέψει στην κανονικότητα», κατέληξε η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι η Λέσβος και τα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχουν σηκώσει ένα δυσανάλογο βάρος. «Πρέπει να εξασφαλίσουμε, προσέθεσε ο υπουργός, ότι το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης δεν θα επιτρέψει ποτέ φαινόμενα δομών όπως η Μόρια. Αντίθετα, πρέπει να προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες και ασφαλείς δομές φιλοξενίας προς όφελος όλων. Παράλληλα θα πρέπει να προβλεφθεί ένας ασφαλής μηχανισμός μετεγκαταστάσεων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη οφείλει ευγνωμοσύνη στους ακρίτες, τα δικαιώματα των οποίων επηρεάστηκαν από την κρίση, δυστυχώς όμως αυτό δεν αναγνωρίζεται επαρκώς από όλους», επισήμανε ο κ. Μηταράκης.

Σχετικά με το νέο σχέδιο μετανάστευσης, ο κ. Μηταράκης υποστήριξε: «Πετύχαμε να δημιουργήσουμε ένα αρραγές μέτωπο πέντε Μεσογειακών κρατών πρώτης υποδοχής. Στη Υπουργική Συνάντηση της Αθήνας, συζητήσαμε τις κοινές μας προτάσεις, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Επαναλάβαμε την ανάγκη πραγματικής ισορροπίας, μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης, καθώς στην παρούσα μορφή του, το Σύμφωνο, δεν παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής».

Επίσκεψη στη Σάμο

Πριν από τη Λέσβο, η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ίλβα Γιόχανσον, συνοδευόμενη από τον υπουργό Μεταναστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη είχε μεταβεί στη Σάμο, την πατρίδα του Πυθαγόρα, την οποία είχε επισκεφθεί ως νέα αστυνομικός πριν 30 χρόνια.

Η κυρία Γιόχανσον σημείωσε ότι από το 2019, που ανέλαβε τη θέση της, η κατάσταση είναι βελτιωμένη από πλευράς συνθηκών διαβίωσης αλλά και έχει μειωθεί ο αριθμός των προσφύγων- μεταναστών στα νησιά.

«Βλέπουμε το όλο θέμα με την ευρωπαϊκή ματιά, έτσι ώστε να μην αφήσουμε ένα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο του σε αυτή την κατάσταση και ιδιαίτερα τα νησιά. Για αυτό και θέλουμε να έχουμε μία συνολική ευρωπαϊκή προσέγγιση και για το λόγο αυτό ξεκινάμε τη συζήτηση για το καινούργιο Σύμφωνο Μεταναστευτικής Πολιτικής» ανέφερε η κυρία Γιόχανσον.

Η Ευρωπαία επίτροπος σημείωσε ότι πρέπει οι μετανάστες να διαμοιράζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζοντας ότι «είναι ένα σημείο διαπραγμάτευσης αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα το συζητήσουμε επίσης για να δούμε τον μηχανισμό αλληλεγγύης, γιατί υπάρχει πίεση από το μεταναστευτικό- και αυτό είναι υπό διαπραγμάτευση στο νέο σύμφωνο μεταναστευτικής πολιτικής».

Αναφέρθηκε στο σύστημα καταγραφής μεταναστών στην Ελλάδα, λέγοντας ότι αν και η χώρα ζει στη δίνη της πανδημίας, διαθέτει είναι ένα πολύ ακριβές και καλό σύστημα ώστε η Ευρώπη ξέρει ποιος δικαιούται άσυλο και ποιος όχι.

Η κυρία Γιόχανσον με τον κ. Μηταράκη επισκέφτηκαν κατά την επίσκεψη τους στη Σάμο το νέο ΚΥΤ στη Ζερβού ενώ στη συνέχεια συναντήθηκαν με τον αντιπεριφερειάρχη Σάμου Βασίλη Πανουράκη και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου Γιώργο Στάντζο.

Ο κ. Μηταράκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισήμανε πως πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο Σύμφωνο Μετανάστευσης, τονίζοντας ωστόσο ότι τα όποια προβλήματα που αντιμετώπισαν τα νησιά μέχρι σήμερα, υπήρξαν επειδή δεν υπήρχε το Σύμφωνο. «Η Ευρώπη ακόμη, μετά τις συζητήσεις που ξεκίνησαν το 2016, δεν έχει καταλήξει στη θεσμοθέτηση της έμπρακτης αλληλεγγύης στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες που δέχονται μεταναστευτικές ροές. Το σύμφωνο χρειάζεται, αλλά ακόμη δεν έχουμε καταλήξει στο πλήρες κείμενο καθώς έχουμε πολλές αντιρρήσεις και πρέπει να εξασφαλίσουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη. Και σε αυτό η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι σε κοινή πορεία» υποστήριξε ο υπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το σημερινό ΚΥΤ στο Βαθύ θα κλείσει τις επόμενες εβδομάδες ενώ για το νέο ΚΥΤ στη Ζερβού είπε πώς στόχος της κυβέρνησης θα είναι να παραμείνει άδειο.

Μετά την επίσκεψη στο Δημαρχείο της Σάμου αντιπροσωπεία πολιτών εξέφρασαν τις ενστάσεις τους ως προς το μέγεθος του νέου ΚΥΤ και ως προς το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης.

