Καλλιμάρμαρο: 3.600 σώματα led φωτίζουν το Παναθηναϊκό Στάδιο (εικόνες)

Εξήντα νέες συστοιχίες, με τρεις χιλιάδες εξακόσια σώματα led, φωτίζουν πλέον το πιο εμβληματικό στάδιο του Αθλητισμού, το Καλλιμάρμαρο. Για πρώτη φορά, ο φωτισμός σε μνημείο προσαρμόζεται. Aπό ψυχρός γίνεται θερμός, όσο «βαθαίνει» το σκοτάδι.

«Ήταν μεγάλη πρόκληση, γιατί είναι ένα σπουδαίο μνημείο» λέει στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο σχεδιαστής του φωτισμού, Γιώργος Τέλλος και συνεχίζει: «Είναι ένα μνημείο το οποίο έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στη χώρα. Ακόμα μεγαλύτερη και από την Ακρόπολη. Είναι προσβάσιμο γιατί ο κόσμος περνάει όπως και να έχει».

Η μελέτη ξεκίνησε πριν από έξι μήνες με εντολή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αφού ο παλιός εξοπλισμός είχε αρχίσει να φθείρεται. Εκτός αυτού, με τους νέους προβολείς, η φωτορύπανση μειώθηκε κατά 70%-80% και επιτεύχθηκε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 50%. Επίσης, από εδώ και στο εξής, θα φωτίζονται και τα δέντρα του Αρδηττού που βρίσκονται στην κορυφή του σταδίου.

Οι νέοι προβολείς έχουν διαφορετικές μοίρες στόχευσης προκειμένου να αναδειχθεί το πεντελικό μάρμαρο, καθώς πρόκειται για το μοναδικό μαρμάρινο στάδιο στον κόσμο. Το στάδιο αποτελεί Παγκόσμιο σύμβολο του Αθλητισμού αφού εδώ έγιναν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες, το 1896.

Στην εκδήλωση για τη φωταγώγηση του μνημείου βρέθηκε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας. Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία της προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρου Καπράλου.

Την εκδήλωση «άνοιξε» η μουσικός Μόνικα και παρουσίασε ο Αλέξης Κωστάλας. Ο αριθμός των ατόμων που παρεβρέθηκαν στο Στάδιο ήταν περιορισμένος λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων που επιβάλλει η πανδημία.

Στα άμεσα σχέδια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ο φωτισμός του στίβου και της πλατείας του Καλλιμάρμαρου.