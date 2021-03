Κόσμος

Τραμπ: άραγε σας λείπω ήδη;

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, ξαναθυμήθηκε τις κατηγορίες του περί εκλογικής νοθείας την ώρα που έκανε πρόποση, καλεσμένος σε ένα γάμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις κατηγορίες του περί εκλογικής νοθείας, την ώρα που έκανε μια πρόποση, σε έναν γάμο το βράδι του Σαββάτου, στο κλαμπ του στο Μαρ α Λάγκο, στη Φλόριντα, σύμφωνα με ένα βίντεο από την ομιλία του, που πρόβαλε ο αμερικανικός ιστότοπος TMZ.

«Η κατάσταση δεν είναι καλή στα σύνορα, είναι χειρότερη απ’ όσο έχουμε ποτέ δει. Και αυτό που βλέπετε τώρα, δεκαπλασιάστε το», είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στο πλευρό των νεόνυμφων, από το πολυτελές κλαμπ όπου διαμένει, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

«Αυτό που ζουν τα παιδιά… Ζουν σε άθλιες συνθήκες», περιέγραψε, αναφερόμενος στη μεταναστευτική κρίση με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Τζο Μπάιντεν, προτού προσθέσει, «Πρόκειται για μια ανθρωπιστική καταστροφή (…) και αυτό θα καταστρέψει τη χώρα».

Εκτός του σμόκιν και του παπιγιόν που φορούσε, το στυλ του θύμιζε εκείνο των προεκλογικών συγκεντρώσεών του, με τον Τραμπ να διακόπτει την ομιλία του προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στο ακροατήριό του να γελάσει ή να χειροκροτήσει.

«Άραγε, σας λείπω ήδη;» ρώτησε τους προσκεκλημένους του γάμου, προτού συνεχίσει επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του περί εκλογικής νοθείας, η οποία του στέρησε, σύμφωνα με τον ίδιο, τη νίκη στις προεδρικές εκλογές.