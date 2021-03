Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός “φρέναρε” τα εμβόλια στα παιδιά

Για ανησυχητικό εμβολιαστικό κενό προειδοποιεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας. Μηδενικός εμβολιασμός στην εφηβική ηλικία από τον Φλεβάρη!

Ανησυχητικό εμβολιαστικό κενό στα εμβόλια ρουτίνας παιδιών και εφήβων έχει δημιουργήσει η πανδημία της COVID-19, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας, καθηγητή Παιδιατρικής, Ανδρέα Κωνσταντόπουλο. Σημειώνει ότι το υπουργείο Υγείας έχει καθιερώσει ένα Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών το οποίο εφαρμοζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό και έτσι η εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα μας ήταν σε υψηλά επίπεδα. Όμως, στο πρώτο lockdown (Μάρτιος - Απρίλιος 2020) ο βασικός εμβολιασμός ρουτίνας (διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκύτης, ηπατίτιδα Β, Hib, πολιομυελίτιδα, πνευμονιόκοκκος, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα) ελαττώθηκε σημαντικά. Στα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών μόνον ποσοστό 20% εμβολιάστηκε. Στα παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών και τους εφήβους, δυστυχώς τα ποσοστά εμβολιασμού σχεδόν μηδενίστηκαν, αναφέρει ο καθηγητής. Μετά το πρώτο lockdown οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν εκ νέου να πραγματοποιούνται με την προτροπή των παιδιάτρων και της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, έχοντας σαν αποτέλεσμα τον Οκτώβριο 2020 οι εμβολιασμοί να αυξηθούν σημαντικά σε όλες τις ηλικίες, φτάνοντας σε ποσοστό 80%. Δυστυχώς, με το δεύτερο lockdown το Νοέμβριο, τα ποσοστά των βασικών εμβολιασμών ρουτίνας στα παιδιά κάτω των 18 μηνών μειώθηκαν και πάλι κατά 17-20%, ενώ στα μεγαλύτερα παιδιά και τους εφήβους μειώθηκαν κατά 40%, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντόπουλο. Ενδεικτικά αναφέρει τις εξής μειώσεις στα ποσοστά εμβολιασμών: Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας (HPV) > μείωση εμβολιασμών κατά 40-45%,

Μηνιγγίτιδα C > μείωση εμβολιασμών κατά 30-35%,

Μηνιγγίτιδα Β > μείωση εμβολιασμών κατά 40% κλπ. «Έχει δημιουργηθεί ένα ανησυχητικό εμβολιαστικό κενό», τονίζει χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι «στο τρίτο lockdown του Φεβρουαρίου 2021 τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει σχεδόν μηδενικός εμβολιασμός στην εφηβική ηλικία». Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντόπουλο, από τα παραπάνω προκύπτει ότι «το τείχος προστασίας (ανοσία αγέλης) στα παιδιά και εφήβους έχει σημαντικά ελαττωθεί. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν δράσουμε άμεσα, θα εμφανισθούν παλιά (ξεχασμένα) λοιμώδη νοσήματα, όπως ιλαρά, κοκκύτης, μηνιγγίτιδα κλπ. Το πρόβλημα θα είναι πιο έντονο για τη μηνιγγίτιδα Β, που η κάλυψη είχε φθάσει στο 40%». Ο καθηγητής τονίζει επίσης, ότι «οι ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφορούν τελευταία για δήθεν αναποτελεσματικότητα και ανύπαρκτες παρενέργειες των εμβολίων έναντι του COVID-19, δυστυχώς θα οδηγήσουν στο να χάσουν οι γονείς την εμπιστοσύνη τους σε όλα τα εμβόλια. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το αντι-εμβολιαστικό κίνημα στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το 2009 με την παραπληροφόρηση για το εμβόλιο της πανδημίας της γρίπης». Προτείνει το υπουργείο Υγείας μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς και την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία να προωθήσουν άμεσα τον εμβολιασμό των παιδιών που έχει καθυστερήσει δραματικά λόγω της πανδημίας του COVID-19, με στόχο να επανέλθει η κοινωνία στα εμβολιαστικά επίπεδα προ της πανδημίας. Και καταλήγει: «Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά, ασφαλή και σώζουν ζωές».