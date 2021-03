Κόσμος

Μπάιντεν: απέχουμε πολύ από το να κερδίσουμε τον πόλεμο με τον κορονοϊό

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χτύπησε «καμπανάκι» για «απαράδεκτες συμπεριφορές» που θα φέρουν αύξηση των κρουσμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε σήμερα την μεγάλη επιτάχυνση του ποσοστού εμβολιασμών κατά της Covid-19 στις ΗΠΑ, ανακοινώνοντας ότι το 90% όλων των ενηλίκων πολιτών στη χώρα θα είναι επιλέξιμοι για εμβολιασμό από τις 19 Απριλίου.

«Ο πόλεμος εναντίον της Covid-19 απέχει πολύ από το να κερδηθεί», προειδοποίησε ο Μπάιντεν μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, μετά από ανησυχητικές ενδείξεις νέας έξαρσης της πανδημίας στις ΗΠΑ.

«Φορέστε μάσκες! Είναι πατριωτικό καθήκον!», είπε, ζητώντας και πάλι από τους Αμερικανούς να μην επαναπαύονται. Κάλεσε τοπικούς ηγέτες να καταστήσουν ξανά υποχρεωτική τη χρήση μάσκας.

Παράλληλα δήλωσε ότι ορισμένες «απερίσκεπτες συμπεριφορές» που είδε στην τηλεόραση τις τελευταίες εβδομάδες - μια πιθανή αναφορά σε φοιτητές πανεπιστημίων που πέρασαν τις ανοιξιάτικες διακοπές τους στο Μαϊάμι - σημαίνει ότι περισσότερες μολύνσεις θα καταγραφούν τις επόμενες ημέρες.