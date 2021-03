Κόσμος

Διώρυγα του Σουέζ: Ξεκίνησε η αποχώρηση των πλοίων

Μέρες θα χρειαστούν μέχρι να αποχωρήσουν από το σημείο τα εκατοντάδες πλοία που «κόλλησαν» εκεί.

Η συγκέντρωση πολύ μεγάλου αριθμού πλοίων στις δύο εισόδους της Διώρυγας του Σουέζ, που δημιουργήθηκε από την προσάραξη του γιγαντιαίου πλοίου εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, μπορεί να τερματιστεί σε τρεις με τρεισήμισι ημέρες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ.

Ο ναύαρχος Οσάμα Ράμπια δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι 113 πλοία αναμένεται να διέλθουν από τη Διώρυγα και από τις δύο κατευθύνσεις έως τις 08:00 αύριο πρωί, τοπική ώρα.