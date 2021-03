Κόσμος

Κολομβία - Πλημμύρες: Χρυσωρύχοι εγκλωβίστηκαν σε στοά

Έχουν παγιδευτεί εδώ και τρεις ημέρες και οι διασώστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους προσεγγίσουν.

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν “μάχη με τον χρόνο” για να απεγκλωβίσουν 11 εργάτες αποκλεισμένους επί τρεις ημέρες, εξαιτίας πλημμύρας, σε παράνομο χρυσωρυχείο στη Νέιρα της βορειοδυτικής Κολομβία.

«Έχουμε ακόμη 11 ανθρώπους που αγνοούνται (...) ελπίζουμε ότι σε λιγότερες από 48 ώρες» θα έχουν διασωθεί, δήλωσε στον Τύπο ο Λουίς Βελάσκες, ο περιφερειάρχης στην Κάλδας, όπου βρίσκεται η Νέιρα.

Οι χρυσωρύχοι αποκλείστηκαν σε στοά βάθους 17 μέτρων, που πλημμύρισε την Παρασκευή, έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Μεταλλείων και Ορυχείων (ANM), τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν αντλίες για να απομακρύνουν το νερό.

«Έχουμε προβλήματα, η επικοινωνία είναι πολύ δύσκολη, η πρόσβαση στο σημείο επίσης», αναγνώρισε ο υπουργός Μεταλλείων, Ορυχείων και Ενέργειας, ο Διέγο Μέσα, διευκρινίζοντας πως το χρυσωρυχείο αυτό λειτουργούσε «χωρίς άδεια».

Τα δυστυχήματα του είδους είναι συχνά στην Κολομβία, όπου πλέον τα έσοδα από την παράνομη εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων, ιδίως χρυσού, ξεπερνούν αυτά από τη διακίνηση ναρκωτικών, κατά τις εισαγγελικές Αρχές.

Διάφορες ένοπλες οργανώσεις στη χώρα, που μαστίζεται τα τελευταία σχεδόν 60 χρόνια από εμφύλιο πόλεμο, χρηματοδοτούνται πρωτίστως από αυτές τις δύο δραστηριότητες.

Από την αρχή της χρονιάς, σε δυστυχήματα του τύπου έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους 33 άνθρωποι, κατά την ANM. Το 2020, ο απολογισμός των θυμάτων τέτοιων συμβάντων ανήλθε σε 171 νεκρούς, το 2019 σε 82.

Τα μέταλλα που εξορύσσονται νόμιμα αποτελούν, μαζί με το πετρέλαιο, τους κύριους εξαγωγικούς πόρους της Κολομβίας, της 4ης μεγαλύτερης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής

