Lockdown: Τα σενάρια για το άνοιγμα αγοράς και σχολείων

Κρίσιμες αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ώρες και μέρες. Τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο «τραπέζι» και οι ημερομηνίες ορόσημο.

Ολοταχώς προς τουλάχιστον το άνοιγμα του λιανεμπορίου βαίνει η χώρα, αν το επιτρέψουν οι Ειδικοί.

Η πρώτη συνεδρίαση θα είναι αυτή των επιδημιολόγων, οι οποίοι αύριο Τετάρτη, θα αξιολογήσουν την κατάσταση στην επικράτεια, όπου παρατηρούνται μεγάλες ανισότητες στο ιικό φορτίο. Στη συνέχεια οι λοιμωξιολόγοι θα κληθούν να λάβουν τις αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Όποιες αλλαγές προταθούν προς την κυβέρνηση και αποφασιστούν, αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη, την Παρασκευή το αργότερο.

Τα βασικό σενάριο θέλει το λιανεμπόριο να ανοίγει την ερχόμενη Δευτέρα 5 Απριλίου και μία εβδομάδα μετά, στις 12 Απριλίου, να ανοίξουν Γυμνάσια και Λύκεια. Ο λόγος είναι ότι, αφενός οι ειδικοί θέλουν να αποφύγουν μαζική κινητικότητα και αφετέρου τα self test, στα οποία θα υποβάλλονται μία φορά την εβδομάδα οι μαθητές, δεν αναμένονται στα φαρμακεία την επόμενη εβδομάδα, παρά το ότι η διαδικασία για τη διάθεσή τους προχωρά με ταχείς ρυθμούς.

Όσο αφορά στο άνοιγμα της αγοράς, δεν έχει διευκρινιστεί αν θα ανοίξουν σε πρώτη φάση μόνο τα μικρά καταστήματα και σε δεύτερη πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, επίσης, το αν θα λειτουργήσουν με click away ή με φυσική παρουσία των πελατών και αποστολή μηνύματος στο 13032.

Ατό που φαίνεται να απελευθερώνεται από το ερχόμενο κιόλας Σαββατοκύριακο είναι οι διαδημοτικές μετακινήσεις, καθώς αναμένεται καλοκαιρία και πάλι και στόχος είναι να μην υπάρξουν φαινόμενα συνωστισμού, αλλά δίοδοι για να ξεθυμάνουν οι πολίτες. Άλλωστε, το σενάριο επιβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο υφυπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Οι μετακινήσεις από νομό σε νομό μπαίνουν πάλι στην άκρη, χωρίς ακόμα να μπορεί κανείς να πει αν θα επιτραπούν πριν ή μετά το Πάσχα. Τα μηνύματα είναι διττά ως προς το χρόνο απελευθέρωσής τους, όμως το αργότερο που τοποθετείται είναι στα μέσα Μαΐου, ημερομηνία ορόσημο για το άνοιγμα του Τουρισμού.

Την ίδια ώρα, προχωρά ο εμβολιασμός των πολιτών, με όσα εμβόλια είναι προς το παρόν διαθέσιμα, μέχρι τον επόμενο μήνα οπότε και αναμένεται να αυξηθούν οι δόσεις που θα λάβει και η χώρα μας. Σειρά για να εμβολιαστούν παίρνουν οι πολίτες 65- 69 ετών, για τους οποίους η πλατφόρμα ανοίγει τις επόμενες ημέρες. Ανακοινώθηκε επίσης ότι, τα αδιάθετα εμβόλια θα κάνουν οι εκπαιδευτικοί.

Αν και η εικόνα των εισαγωγών στα νοσοκομεία παρουσίαζει σταθεροποίηση, παρά την πίεση που δέχονται, βελτίωση στην εικόνα των κρουσμάτων αναμένεται στα τέλη Απριλίου, γι'αυό και σύμφωνα με τον καθηγητή Νίκο Καπραβέλο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή το επόμενο διάστημα στην Αττική, αφού όπως είπε στον ΑΝΤ1 "η έκρηξη στην Αττική δεν έχει γίνει ακόμα".