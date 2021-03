Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Καπραβέλος στον ΑΝΤ1: Δεν έχει γίνει η “έκρηξη του ηφαιστείου” στην Αθήνα (βίντεο)

Προειδοποίηση για την επιδημιολογική εικόνα και το άνοιγμα των δραστηριοτήτων. Ποιο είναι το «λάθος στη στρατηγική» που επισημαίνει.

«Δεν έχει γίνει ακόμα έκρηξη κρουσμάτων στην Αθήνα, όπως στη Θεσσαλονίκη», προειδοποίησε ο Νίκος Καπραβέλος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, κάνοντας για λόγο για «ηφαίστειο που βράζει» αναφερόμενος στην επιδημιολογική εικόνα στο λεκανοπέδιο της πρωτεύουσας.

Ο Διευθυντής Β΄ ΜΕΘ του Νοσοκομείου “Παπανικολάου” της Θεσσαλονίκης τόνισε πως ήταν λάθος η στρατηγική «να κυνηγήσουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα και όχι το κρούσμα». Επικαλέστηκε μάλιστα το παράδειγμα της Ιαπωνίας των 120 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία έχει περίπου τον ίδιο αριθμό θανάτων με τη χώρα μας.

«Δεν είναι ώρα για πειραματισμούς», προειδοποίησε, καθώς μία «λάθος τακτική θα οδηγήσει σε έκρηξη του ηφαιστείου». Είπε πως κάποια μέτρα, που αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά, μπορούν να αρθούν, ωστόσο πρέπει να υπάρχει εγρήγορση.

Σε ό,τι αφορά τα self tests, υπογράμμισε πως πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά. Το ζήτημα, είπε, είναι το πώς θα γίνει η διαχείριση των κρουσμάτων, εξηγώντας πως με τη μαζική χρήση των self tests, ο αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να φθάσει στις 15.000. Παράλληλα, σημείωσε πως αν κάποιος δεν κάνει σωστά το self test, μπορεί να προκύψει αποτέλεσμα που θα είναι ψευδώς αρνητικό. Προϋπόθεση για τη σωστή αξιοποίηση των self tests, σύμφωνα με τον κ. Καπραβέλο, είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Καπραβέλος προειδοποίησε πως μέχρι το τέλος Απριλίου η Αθήνα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ οποιοδήποτε άνοιγμα δραστηριότητας.