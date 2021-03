Πολιτική

Βουλή: Στην αρμόδια επιτροπή το κατεπείγον πολυνομοσχέδιο για την πανδημία

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας κορονοϊού.

Στις 4 το απόγευμα εισάγεται για επεξεργασία στις επιτροπές Κοινωνικών και Οικονομικών υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο με τις «κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα».

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή, έχει χαρακτηριστεί ως κατεπείγον και αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις ων Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών (αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων), Δικαιοσύνης, Παιδείας, Εσωτερικών, Εργασίας, Ανάπτυξης (Παρατάσεις ισχύος έκτακτων μέτρων), Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αθλητισμού, Τουρισμού και Μετανάστευσης.