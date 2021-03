Υγεία - Περιβάλλον

“Αχτίδα” αισιοδοξίας από την εφημερία στο Αττικόν

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων για την εφημερία που έληξε στις 8 το πρωί της Τρίτης.

«Σχετικά αισιόδοξος» εμφανίστηκε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του νοσοκομείου Αττικόν λίγα λεπτά πριν τη λήξη της εφημερίας στο Αττικόν.

Όπως είπε ο Σπύρος Πουρνάρας, λίγο πριν τις 8:00 είχαν γίνει περίπου 70 εισαγωγές ασθενών όταν, στις 25 Μαρτίου «που είχαμε κορυφή» οι εισαγωγές στο Αττικόν ήταν πάνω από 100.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πάντως ότι, «επάρκεια υπάρχει, γιατί άνοιξαν 7 κλινικές», όταν ρωτήθηκε να φτάνουν τα κρεβάτια.

«Κρατάμε καλά, είμαστε λίγο καλύτερα, είμαστε σχετικά αισιόδοξοι», είπε ο γιατρός και εκτίμησε ότι η βελτίωση αυτή οφείλεται στο εμβόλιο, «αφού οι θάνατοι είναι σε μικρότερες ηλικίες».

Ανάλογη ήταν και η εικόνα στην εφημερία του Ευαγγελισμού, με τον γιατρό Μπουλμπασάκο να τη χαρακτηρίζει «μία καλή εφημερία», τονίζοντας ότι, «το πρόβλημα υπάρχει με τις κλίνες ΜΕΘ, αφού καθημερινά υπάρχει αριθμός δεκάδων ανθρώπων που δεν εξυπηρετούνται».