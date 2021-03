Υγεία - Περιβάλλον

Δίαιτα χωρίς γλουτένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει η Διονυσία Βουτσά,Κλινική Διαιτολόγος, Τμήμα Κλινικής Διαιτολογίας ΥΓΕΙΑ.

Τι είναι η γλουτένη;

Με τον όρο γλουτένη αναφερόμαστε σε μια ομάδα δομικών πρωτεϊνών, που βρίσκονται στους κόκκους ορισμένων σιτηρών, κυρίως στο σιτάρι, στο οποίο αποτελεί τα ? της συνολικής πρωτεΐνης, στο κριθάρι, στη σίκαλη και στη βρώμη. Η γλουτένη έχει την ικανότητα να προσδίδει ελαστικότητα στη ζύμη, βοηθώντας την να φουσκώσει και να κρατάει το σχήμα της δίνοντας στο τελικό προϊόν μια αφράτη υφή.

Πρέπει να την αποφεύγουμε και γιατί;

Η γλουτένη μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες φλεγμονώδεις, ανοσολογικές και αυτοάνοσες αντιδράσεις σε ορισμένα άτομα. Το φάσμα των διαταραχών που σχετίζονται με τη γλουτένη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την:

κοιλιοκάκη (1-2% του πληθυσμού) ευαισθησία στη γλουτένη (6-10% του πληθυσμού) ερπητοειδή δερματίτιδα αταξία γλουτένης

Αυτές οι διαταραχές αντιμετωπίζονται με αυστηρή τήρηση δίαιτας χωρίς γλουτένη. Εάν δεν πάσχετε από κάποια πάθηση σχετιζόμενη με την γλουτένη, τότε δεν υπάρχει κάποια σύσταση για την αποφυγή κατανάλωσής της, καθώς η γλουτένη δε σχετίζεται με την απώλεια ή την αύξηση του σωματικού βάρους, ενώ παράλληλα, μια δίαιτα χωρίς γλουτένη δεν αποτελεί ορθή πρακτική απώλειας βάρους. Αντίθετα, φαίνεται ότι μια δίαιτα ελεύθερη σε γλουτένη, εάν δεν έχει συσταθεί από κάποιον ειδικό, μπορεί να υστερεί σημαντικά στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ταυτόχρονα να ενισχύει την πρόσληψη κορεσμένου λίπους ενέργειας και άλατος, οδηγώντας τελικά σε αύξηση του σωματικού βάρους και πιθανόν σε διατροφικές ελλείψεις.

Τρόφιμα με και χωρίς γλουτένη

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι ομάδες τροφίμων και τα τρόφιμα των οποίων η κατανάλωση επιτρέπεται από ασθενείς με κοιλιοκάκη. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίδεται στην ανάγνωση των διατροφικών ετικετών.

Στα προϊόντα που είναι ελεύθερα γλουτένης, υπάρχει η επιγραφή ΧΓ ή “gluten free”.





Επιπλέον ορισμένα φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής αλλά και οδοντόπαστες και καλλυντικά, όπως κραγιόν, δύναται να περιέχουν γλουτένη. Επιπλέον μερικά είδη πλαστελίνης μπορεί να περιέχουν ίχνη γλουτένης, οπότε στην περίπτωση παιδιών με κοιλιοκάκη, χρειάζεται προσοχή στο καλό πλύσιμο των χεριών.

Επιπλέον το θέμα της επιμόλυνσης είναι μείζονος σημασίας στην περίπτωση των ατόμων που πάσχουν από κοιλιοκάκη. Επιμόλυνση είναι η επαφή ενός προϊόντος χωρίς γλουτένη με κάποιο άλλο που περιέχει γλουτένη ή ίχνη γλουτένης ή η επαφή με άλλους εξωτερικούς παράγοντες, όπως σκεύη, συσκευές ή αποθηκευτικούς χώρους που είναι πιθανόν να έχουν έρθει σε επαφή με γλουτένη.

Τα πιο σημαντικά βήματα για την αποφυγή επιμόλυνσης είναι:

η ξεχωριστή αποθήκευση των τροφίμων με και χωρίς γλουτένη

η καθαριότητα των χώρων (πάγκοι, ντουλάπια, ράφια κλπ.)

η καθαριότητα των σκευών ή η χρήση διαφορετικών σκευών

η καθαριότητα των ηλεκτρικών συσκευών (τοστιέρα, φρυγανιέρα, φούρνος κλπ.) ή η χρήση διαφορετικών συσκευών

χρήση καθαρού λαδιού για τηγάνισμα (όχι το ίδιο στο οποίο έχει τηγανιστεί τρόφιμο με γλουτένη) και καθαρού νερού για βράσιμο ζυμαρικών-ρυζιού

ενημέρωση των χώρων εστίασης για τις διατροφικές ιδιαιτερότητες όταν επιλέγουμε να γευματίσουμε εκτός σπιτιού

ενημέρωση καταστημάτων προμήθειας προϊόντων, για κοπή τυριού-αλλαντικού χωρίς γλουτένη σε διαφορετικό μηχάνημα









*Άρθρο της Διονυσίας Βουτσά, Κλινικής Διαιτολόγου, Τμήμα Κλινικής Διαιτολογίας ΥΓΕΙΑ.