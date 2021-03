Οικονομία

Πρώτη κατοικία: Για ποιους “παγώνουν” οι πλειστηριασμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για τους πλειστηριασμούς.

Την αναστολή των πλειστηριασμών και κατάσχεσης της πρώτης κατοικία όσων φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία, έως τις 31 Μαΐου 2021 προβλέπει διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

Ματαιώνονται όλοι πλειστηριασμοί έως τις 13 Μαΐου 2021.

Το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως και τη λήξη της αναστολής των προθεσμιών, όπως αυτή θα καθοριστεί με τη σχετική ΚΥΑ, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων, ως και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία και δεν συμπληρώνονται εάν δεν τρέξουν επιπλέον 10 ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους.

Για το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.

Επιπροσθέτως, δίνεται παράταση επιπλέον 5 ημερών (από την ημερομηνία έναρξης της επαναλειτουργίας) για την υποβολή αιτήσεων του άρθρου 4Δ του ν. 3869/2010, για τις προθεσμίες που έληγαν την 31.1.2021, 28.2.2021 και 15.3.2021 αντίστοιχα.

Επίσης, για τα νοικοκυριά που επλήγησαν από την πανδημία συνεχίζουν να αναστέλλονται έως 31.5.2021 όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως πλειστηριασμοί, εξώσεις, κατασχέσεις που αφορούν στην Α΄ κατοικία. Τα κριτήρια για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις 31 Μαΐου 2021 είναι τα εξής:

η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ,

το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ,

το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 17.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 45.000 ευρώ,

οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ,

η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ,

η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, η διαδικασία του πλειστηριασμού της Α΄ κατοικίας αναστέλλεται αυτόματα για τις περιπτώσεις πληττόμενων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δανειοληπτών οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» και έχει ελεγχθεί ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια.

Οι λοιποί δανειολήπτες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) www.keyd.gov.gr και να υποβάλουν σχετική αίτηση, προκειμένου να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος των κριτηρίων επιλεξιμότητας.