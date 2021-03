Υγεία - Περιβάλλον

Ανοίγει συχνά η μύτη του παιδιού. Πως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε;

Γράφει ο Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής ΩΡΛ Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς, ΜΗΤΕΡΑ.

Η ρινορραγία είναι αρκετά συχνή στα παιδιά και μπορεί να προκαλέσει φόβο τόσο στους γονείς, όσο και στα ίδια τα παιδιά! Παρόλα αυτά, συνήθως δεν είναι επικίνδυνη. Οφείλεται σε κάποιο μικρό αγγείο στο μπροστινό μέρος του διαφράγματος.

Μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως:

Ξηρότητα αέρα

Το σκάλισμα της μύτης, συχνό στα παιδιά

Τραυματισμός της μύτης

Συνάχι

Αλλεργίες

Ξένο σώμα

Άγνωστες αιτίες

Αντιμετώπιση

Οι περισσότερες ρινορραγίες σταματούν μόνες τους σε λίγα λεπτά χωρίς να χρειάζονται κάποια παρέμβαση. Εάν όμως η αιμορραγία επιμένει τότε:

Καθησυχάστε το θορυβημένο ή ακόμα και φοβισμένο παιδί, διαβεβαιώνοντάς το ότι δεν είναι κάτι σοβαρό με όσο πιο ήρεμο και άνετο τρόπο μπορείτε.

Τοποθετήστε το σώμα του σε όρθια θέση με το κεφάλι να γέρνει προς τα μπρος, έτσι ώστε η πίεση στα αγγεία να είναι μικρότερη και το αίμα να μην κυλά πίσω στο φάρυγγα βάζοντας το παιδί σε κίνδυνο να πνιγεί ή καταπίνοντάς το να προκληθεί ερεθισμός στο στομάχι του.

Εφαρμόστε τοπική πίεση στο επίπεδο των ρουθουνιών, στο μαλακό κάτω μέρος της μύτης, με τον δείκτη και τον αντίχειρα για τουλάχιστον 5 έως 10 λεπτά. Αυτός ο χειρισμός πιέζει το σημείο αιμορραγίας στο διάφραγμα και κατά κανόνα σταματά τη ροή του αίματος.

Σε κάποιες περιπτώσεις η πίεση στη ρίζα της μύτης με πάγο (τυλιγμένο σε πετσέτα) ή κρύα κομπρέσα μπορεί να βοηθήσει μειώνοντας την αιματική ροή.

Μετά το σταμάτημα της ρινορραγίας φροντίστε για αρκετές ώρες το παιδί να μη σκαλίσει ή φυσήξει με δύναμη τη μύτη του, να μη σκύβει το κεφάλι του χαμηλά και γενικά να προσπαθεί να το κρατά σε υψηλότερο επίπεδο από εκείνο της καρδιάς του.

Επίσης, αφού σταματήσει η αιμορραγία μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή επανάληψης η τοποθέτηση μικρής ποσότητας βαζελίνης ή ρινικής αλοιφής τοπικά, σε συνεννόηση με τον ιατρό σας, καθώς και αύξηση της υγρασίας στο περιβάλλον του παιδιού.

Πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια;

Άμεση ιατρική βοήθεια πρέπει να ζητηθεί εάν η ρινορραγία είναι το αποτέλεσμα ατυχήματος (πτώση ή κάκωση στο κεφάλι) ή μιας γροθιάς/χτυπήματος στο πρόσωπο. Εάν η αιμορραγία δε σταματά με τους παραπάνω αναφερθέντες χειρισμούς μετά από προσπάθεια 20 λεπτών καλό είναι να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια.

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητος ο καυτηριασμός. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων επεισοδίων επίσταξης, εφόσον έχουμε εξαντλήσει τις φαρμακευτικές μας επιλογές. Συνήθως χρειάζεται βραχεία νάρκωση επειδή το παιδί δεν μπορεί να συνεργαστεί.

