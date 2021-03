Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός- Εμβόλιο: Ανοίγει η πλατφόρμα για άτομα 65 - 69 ετών

Η ημερομηνία για το άνοιγμα της πλατφόρμας και η λειτουργία περαιτέρω εμβολιαστικών κέντρων.

Στις 2 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για τις ηλικίες 65-69. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει ότι από την 1η Απριλίου θα ενταχθούν νέα εμβολιαστικά κέντρα και σε πλήρη λειτουργία θα βρίσκονται πάνω από 1.000 σε ολόκληρη τη χώρα.

Επίσης, σε ανθρώπους με σοβαρή αλλεργία θα δοθεί η δυνατότητα να δηλώνεται αυτό και να πραγματοποιείται ο εμβολιασμός τους σε κάποιο νοσοκομείο, εφόσον και γιατροί κρίνουν ότι αυτό είναι πιο ασφαλές.

Ο γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ανακοίνωσε νέο μηχανισμό αναπλήρωσης με λίστα αναμονής, στην οποία θα μπορούν οι πολίτες να μπαίνουν και το σύστημα θα τους καλεί μέσω sms για μελλοντικό ραντεβού όταν υπάρχουν αδιάθετες δόσεις κάτι που στην ουσία θα τους βοηθήσει να εμβολιάζονται νωρίτερα από το προγραμματισμένο ραντεβού τους. Επίσης, ανέφερε ότι στον μηχανισμό αναπλήρωσης εκτός από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, θα μπουν και οι εκπαιδευτικοί αυτή την εβδομάδα.

Ο κ. Θεμιστοκλέους επανάλαβε κατά τη χθεσινή ενημέρωση αυτό που πριν είχε πει ο Υπουργός Υγείας ότι δηλαδή, για τον Απρίλιο προγραμματίζονται 1.500.000 εμβολιασμοί και σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα η Pfizer θα παραδώσει περισσότερες από 1.100.000 δόσεις, η εταιρεία AstraZeneca 450.000 δόσεις και η Moderna 100.000 δόσεις. Η εταιρεία Johnson&Johnson θα παραδώσει 1,2 εκατομμύρια δόσεις προς τη χώρα μας μέχρι τον Ιούνιο- 70.000 δόσεις τον Απρίλιο, 360.000 δόσεις το Μάιο και 960.000 δόσεις τον Ιούνιο.

Σε σχετική ερώτηση για το πόσες δόσεις εμβολίου αναμένονται το καλοκαίρι και ποτέ θα έχει εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού ο κος Θεμιστοκλέους απάντησε ότι «δεν έχουμε ακόμα επιβεβαιωμένες όλες τις παραδόσεις αλλά οι εμβολιασμοί μπορούμε να πούμε ότι αυξάνονται σημαντικά τους 2 επόμενους μήνες.

Ο ίδιος απαντώντας σε σχετική ερώτηση, για το πόσοι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα ανά ηλικιακή ομάδα είπε ότι ήδη υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στην ηλικιακή ομάδα των 70-75 ετών, η οποία ξεπερνά το 50% και ότι αντίστοιχα στις ηλικιακές ομάδες 60-64 ετών έχει εμβολιαστεί το 55%, στους 75-79 ετών το 75%, στους 80-84 ετών το 64% και στους άνω των 85 ετών το 60%.