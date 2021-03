Κοινωνία

Αισιοδοξία για τον άνδρα που τον δάγκωσε κόμπρα

Η κατάσταση της υγείας του άνδρα που τον δάγκωσε το κατοικίδιο ερπετό του.

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του 30χρονου που νοσηλεύεται μετά από δάγκωμα κόμπρας.

Ο άνδρας που βρισκόταν διασωλωνημένος στην Εντατική του «Αγίου Σάββα», από τη μέρα που τον δάγκωσε η κόμπρα που είχε ως κατοικίδιο στο σπίτι του, αποσωληνώθηκε και διεκομίστη στο Ιπποκράτειο, όπου συνεχίζεται η θεραπεία του, εκτός ΜΕΘ.

Ο Διευθυντής τις Ιατρικής Υπηρεσίας, του Αγίου Σάββα, Θεόδωρος Κόρμας, δήλωσε στο Μega πως ο άνδρας από την Κύπρο έχει αποσωληνωθεί την Παρασκευή και σε μεταξύ τους συνομιλία του είπε πως «αντιλαμβάνεται το γεγονός αυτό σαν μια επώδυνη περιπέτεια που δεν θα ήθελε να ζήσει ξανά. Το ίδιο φίδι είχε κάνει μία προσπάθεια να τον δαγκώσει πριν από 20 μέρες και απέτυχε, και αυτό τον έκανε να αισθανθεί ότι δεν θα μπορούσε να τον δαγκώσει ποτέ. Έτσι λοιπόν τη δεύτερη φορά συνέβη αυτό που συνέβη».