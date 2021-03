Οικονομία

Επαγγελματικές μισθώσεις: Όροι και προϋποθέσεις για την παράταση τους

Τι ισχύει για την παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων.

Η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, παρατείνεται για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδθοθεί περί αναστολής δραστηριότητας.

Το μέτρο εφαρμόζεται αναδρομικά και καταλαμβάνει όλες τις ενεργές μισθώσεις, καθώς και τις μισθώσεις οι οποίες έληξαν μετά τις 7 Νοεμβρίου 2020.

Αυτό ορίζει το άρθρο 100, στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Υγείας και ειδικότερα στο μέρος Ζ που αφορά θέματα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τη διάταξη, η παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων, εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα από την 14.3.2020 και μετά, και καταλαμβάνει όλες τις ενεργές μισθώσεις, καθώς και τις μισθώσεις οι οποίες έληξαν μετά την 7.11.2020 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης γίνεται από τον μισθωτή, εφόσον το επιθυμεί, με έγγραφη δήλωση του προς τον εκμισθωτή εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και καθίσταται υποχρεωτική για τον εκμισθωτή.

Δικαιούχος παράτασης της διάρκειας της επαγγελματικής μίσθωσης είναι κάθε μισθωτής υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της δήλωσης δεν οφείλει κανενός είδους μίσθωμα προς τον εκμισθωτή.

Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αναπλήρωση του χρόνου αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις στα μέρη της σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης.

Η παράταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις επαγγελματικών υπομισθώσεων, εφόσον η δραστηριότητα του υπομισθωτή έχει ανασταλεί με κρατική εντολή, ανεξαρτήτως της αναστολής ή μη, της δραστηριότητας του υπεκμισθωτή/μισθωτή.

Η έγγραφη δήλωση του υπομισθωτή που απαιτείται για την παράταση, απευθύνεται προς υπεκμισθωτή και εκμισθωτή και είναι υποχρεωτική για αμφότερους.