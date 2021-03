Κοινωνία

Έκλεψε ηλικιωμένη προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ

Ο επιτήδειος κατάφερε να ξεγελάσει την γυναίκα και να μπει στο σπίτι της.

Θύμα κλοπής έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του Ζωγράφου από επιτήδειο που κατάφερε να μπει μέσα στο σπίτι της εξαπατώντας της.

Συγκεκριμένα, άγνωστος, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ, μπήκε στο διαμέρισμα της 86χρονης στον 4ο όροφο και αφαίρεσε, τσάντα, η οποία, περιείχε τιμαλφή και χρηματικό ποσό.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη.