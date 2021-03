Πολιτική

Μπακογιάννη: γιατί είπα “δεν θα με κρατήσει κανένας να μην πάω στην Κρήτη”

Διευκρινίσεις για την φράση που προκάλεσε αντιδράσεις. Τι λέει για την οικονομία και την πορεία της πανδημίας.

«Το είπα αστειευόμενη», ξεκαθάρισε μέσω του ΘΕΜΑ 104,6 η πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη για τη δήλωση της τη Δευτέρα ότι τίποτα δεν την κρατάει για να πάει στην Κρήτη το Πάσχα. Πρόσθεσε, πως έτσι κι αλλιώς η ίδια μπορεί να πάει και άλλωστε έχει υποχρέωση για αυτό.

Ελπίζω να πάμε όλοι την Κρήτη, σημείωσε και επικαλούμενη μελέτη του πανεπιστημίου της Κρήτης για την πορεία των εμβολιασμών, τόνισε ότι θα υπάρχει μία καθοδική πορεία των λοιμώξεων εάν έχουμε τα εκατομμύρια εμβόλια που προγραμματίζονται και λογικά σκεπτόμενη, όπως είπε, το ιικό φορτίο θα έχει μειωθεί και άρα θα έχουμε τη δυνατότητα, πάντα με προσοχή, να μπορέσουμε να ξαναβρούμε ένα μέρος της ζωής μας.

Σχολιάζοντας τις σκέψεις για άνοιγμα της οικονομίας η κ. Μπακογιάννη τόνισε πως πρέπει να γίνει, διότι ξέρουμε ότι η αγορά κινείται στα κρυφά. Υπογράμμισε δε ότι στις νεαρές ηλικίες, κυρίως 17-22 ετών υπάρχει μεγάλη κόπωση. Και αυτό όπως είπε, διότι δεν μπορούν να μείνουν κλεισμένοι άλλοι μέσα. Είναι στα όρια τους, ξεσπούν βίαια, δεν έχουν πάει στις Σχολές τους και αρνούνται να μείνουν μέσα στα σπίτια τους που ενδεχομένως να πυροδοτείται και ένας καυγάς με τους γονείς. Αντιθέτως, προτιμούν να συνευρίσκονται σε σπίτια, το οποίο όπως είπε η κ. Μπακογιάννη είναι επικίνδυνο. «Καλύτερο είναι να βρίσκονται έξω, είναι πιο ασφαλής», σημείωσε.