H Xiaomi επεκτείνει τη σειρά Mi 11 με νέο διεθνές λανσάρισμα

Παρουσιάστηκαν το νέο Mi 11 Ultra, Μi 11 Lite 5G/Mi 11 Lite και Mi 11i καθώς και το Mi Smart Band 6 και τo Mi Smart Projector 2 Pro.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, "Η Xiaomi, ο παγκόσμιος τεχνολογικός ηγέτης, ανακοίνωσε σήμερα την διάθεση τεσσάρων νέων εντυπωσιακών κινητών της σειράς Mi 11: το Mi 11 Ultra, το Mi 11i και τα Mi 11 Lite 5G και Mi 11 Lite 4G. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε και δύο νέα προϊόντα του οικοσυστήματος, το Mi Smart Band 6 - την τελευταία έκδοση του πασίγνωστου fitness tracker της Xiaomi- καθώς και το νέο έξυπνο home cinema, το Mi Smart Projector 2 Pro. Η Xiaomi συνεχίζει να επεκτείνει την γκάμα προϊόντων της, κάνοντας πιο εύκολη τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Mi 11 Ultra – Η κορυφαίας ποιότητας ναυαρχίδα της Xiaomi που φέρνει την επανάσταση στη φωτογραφία και το βίντεο

Mi 11i – Κομψό με εξαιρετικές επιδόσεις, που συνδυάζει την εκπληκτική οθόνη με Dolby Atmos®

Mi 11 Life 5G και Mi11 Lite: Ultra-slim, ελαφριά έξυπνα κινητά, φτιαγμένα για να συμπληρώνουν το στυλ σας

Mi Smart Band 6 – Το νέο μέλος της πρώτης σε πωλήσεις σειράς fitness trackers έρχεται με οθόνη μεγέθους 1.56 ιντσών, επιλογές μέτρησης SpΟ2 1 και περισσότερες δυνατότητες από τον ανταγωνισμό

και περισσότερες δυνατότητες από τον ανταγωνισμό Mi Smart Projector 2 Pro – Ένα νέου είδους home cinema με FHD και υποστήριξη HDR10, με πανοραμική προβολή και έξυπνη σύνδεση

Mi 11 Ultra: Η κορυφαίας ποιότητας ναυαρχίδα της Xiaomi που φέρνει την επανάσταση στη φωτογραφία και το βίντεο

Το Mi 11 Ultra αποτελεί ορόσημο στην επαγγελματική φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση με έξυπνα κινητά, συνεχίζοντας την πρωτοποριακή κληρονομιά του Mi 10 Ultra. Το νέο παντοδύναμο κινητό περιέχει το συνδυασμό τριπλής κάμερας της Xiaomi, με τον πανίσχυρο Qualcomm® Snapdragon™ 888, μια υπέροχη 120 Ηz AMOLED οθόνη, κυρτή στις τέσσερις άκρες της, ένα πρωτοποριακό σύστημα ενσύρματης φόρτισης 67W και ασύρματη φόρτιση τούρμπο (100% φόρτιση εντός 36 λεπτών2)– Το Mi 11 Ultra δεν είναι μόνο ένα στούντιο τσέπης, αλλά μια κορυφαίου επιπέδου ναυαρχίδα με όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Και οι τρεις φακοί της συσκευής υποστηρίζουν 8Κ 24fps βίντεο, εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα εικόνας και φυσικό, δυναμικό φωτισμό και επίπεδα σκίασης. Η οθόνη προσφέρει αληθοφανή εικόνα από πλευράς ευκρίνειας και εμπειρία θέασης μέσα από το Dolby Vision®, HDR10+ με υποστήριξη 1.07 δις χρωμάτων. Το Mi 11 Ultra διαθέτει επίσης μια μοναδική στο είδος της 1.1” AMOLED οθόνη στην πίσω όψη του, που υποστηρίζει πλήρως την always on display λειτουργία, παράθυρο ειδοποιήσεων, οθόνη προεπισκόπησης για selfie και πολλά άλλα. Το Mi 11 Ultra θα είναι διαθέσιμο σε έκδοση 12GB + 256GB με προτεινόμενη λιανική τιμή εκκίνησης στην παγκόσμια αγορά στα 1199* ευρώ. Σύντομα θα ανακοινωθούν νέα για την ημερομηνία και τιμή διάθεσης στην Ελληνική αγορά

Mi 11i: Κομψό με εξαιρετικές επιδόσεις, συνδυάζει την εκπληκτική οθόνη με Dolby Atmos®

Το Μi11i προσφέρει επιδόσεις επιπέδου ναυαρχίδας μέσα από τον πανίσχυρο Qualcomm® Snapdragon™ 888. Με την προηγμένη τεχνολογία 5nm, παρέχει ανώτερες επιδόσεις, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια. Η συσκευή έχει νέο κόμπακτ σχεδιασμό που τραβάει το βλέμμα. Αντίθετα με το Mi 11 και το Mi 11 Ultra, το Mi 11i έχει επίπεδη οθόνη, ενώ το εκλεπτυσμένο γυάλινο σώμα της συσκευής, με πάχος 7.8mm και ο επανασχεδιασμένος αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος στο πλάι, δίνουν καλύτερη αίσθηση στο χέρι. Η 6.67” AMOLED DotDisplay έχει τη μικρότερη μπροστινή κάμερα τύπου punch hole στα 2.76mm. Ταυτόχρονα, ο συνδυασμός υποστήριξης HDR10+, με 120Hz ρυθμό ανανέωσης και 360Hz ρυθμό αντίληψης αφής μαζί με τα διπλά ηχεία Dolby Atmos® -για πρώτη φορά σε συσκευή της Xiaomi- παρέχει μια αξεπέραστη εμπειρία ήχου/εικόνας. Η μεγάλου μεγέθους μπαταρία (4.520 mAh) που υποστηρίζει ταχεία φόρτιση 33W διατηρεί τη συσκευή φορτισμένη κατά τη διάρκεια της ημέρας, απαλλάσσοντας το χρήστη από το άγχος της χαμηλής μπαταρίας. Το Mi 11i θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις 8+128GB and 8+256GB, με προτεινόμενη λιανική τιμή εκκίνησης στην παγκόσμια αγορά στα 649* ευρώ και 699* ευρώ αντιστοίχως. Σύντομα θα ανακοινωθούν νέα για την ημερομηνία και τιμή διάθεσης στην Ελληνική αγορά

Mi 11 Life 5G και Mi11 Lite: Ultra-slim, ελαφριά έξυπνα κινητά, φτιαγμένα για να συμπληρώνουν το στυλ σας

Σχεδιασμένο για τους νέους trendsetters, το Mi 11 Lite 5G και Mi 11 Lite έρχεται με νέο υπέρ-λεπτό σχεδιασμό, με βάρος λιγότερο από 159g και μόλις 6.81mm πάχος, προσφέροντας μια άνετη και κομψή αίσθηση στο χέρι. Και τα δύο κινητά έχουν τριπλό σύστημα κάμερας, με μια κύρια κάμερα 64MP, με one-click AI cinema mode, ενώ προσφέρουν ευέλικτη και φιλική προς το χρήστη εμπειρία που επιτρέπει σε όλους να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο επαγγελματικού επιπέδου χωρίς κανένα κόπο. Τα Mi 11 Lite 5G και Mi 11 Lite είναι σαν πραγματικά χειροτεχνήματα και κυκλοφορούν σε μια υπέροχη παλέτα χρωμάτων. Επιπλέον το Mi 11 Lite 5G λανσάρεται με τον νέο Qualcomm® Snapdragon™ 780G3,

Το Mi 11 Lite 5G θα είναι διαθέσιμο σε δύο παραλλαγές αποθήκευσης, 6GB+128GB και 8GB+128GB με προτεινόμενη λιανική τιμή εκκίνησης στην παγκόσμια αγορά, για την έκδοση 6GB+128GB, στα 369* ευρώ και σύντομα θα ανακοινωθούν πληροφορίες για την διάθεση του στην Ελλάδα από τα επίσημα κανάλια πώλησης στην Ελλάδα. Το Mi Lite (4G) θα έχει δύο εκδόσεις 6GB+64GB and 6GB+128GB, με προτεινόμενη λιανική τιμή εκκίνησης στην παγκόσμια αγορά, για την έκδοση 6GB+64GB, στα 299* ευρώ . Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα.

Κρατώντας τους χρήστες ένα βήμα μπροστά με το Mi Smart Band 6

Ως το νέο μέλος της πασίγνωστης σειράς fitness trackers της Xiaomi, το νέο Mi Smart Band 6 με 1.56” AMOLED οθόνη παρέχει 326PPI ανάλυση και περίπου 50% περισσότερη έκταση οθόνης από τον προκάτοχό του4. Αποτελεί ιδανικό σύντροφο στην άσκηση, καθώς οι επιλογές λειτουργίας fitness έχουν διπλασιαστεί και περιλαμβάνουν 30 συνολικά διασκεδαστικούς αλλά και δύσκολους κύκλους εκγύμνασης, προσφέροντας ταυτόχρονα αυτόματη ανίχνευση για 6 συνηθισμένες δραστηριότητες fitness. Επίσης, περιλαμβάνει σειρά από εφαρμογές υγείας όπως λειτουργία SpO2, μέτρηση καρδιακού παλμού, εξελιγμένες δυνατότητες παρακολούθησης ύπνου και πολλά άλλα. Σύντομα θα ανακοινωθούν νέα για την ημερομηνία και τιμή διάθεσης στην Ελληνική αγορά.

Mi Smart Projector 2 Pro – Όταν το Smart Home Cinema γίνεται πιο Smart!

Το Mi Smart Projector 2 Pro φέρνει την κινηματογραφική μαγεία στα σπίτια μας. Προσφέρει υπέροχη 1920 X 1080 FHD ανάλυση, με έως 1300 ANSI lumens φωτεινότητα και υποστήριξη HDR10 για καλύτερη αντίθεση χρωμάτων. Επίσης, προσφέρει ενσωματωμένα ηχεία 10W και υποστήριξη DTS-HD and Dolby Audio™ για εντυπωσιακή ποιότητα ήχου. Για να απαλλάξει τον χρήστη από την προσπάθεια να τοποθετήσει σωστά την οθόνη, εκτελεί διόρθωση κινήσεων προς πολλαπλές κατευθύνσεις ώστε να ευθυγραμμίζονται αυτόματα οι διαστάσεις της οθόνης. Με Android TV™, το Mi Smart Projector 2 Pro προσφέρει ατελείωτη ψυχαγωγία ενώ συνδυάζεται με Chromecast και υποστηρίζει Google Assistant. Οι φωνητικές εντολές καθιστούν τη συσκευή κεντρικό κόμβο του έξυπνου σπιτιού σας. Σύντομα θα ανακοινωθούν νέα για την ημερομηνία και τιμή διάθεσης στην Ελληνική αγορά.

*Οι τιμές και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα την αγορά.

1 Το στοιχείο SpO 2 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για -ή να σχετίζεται με- οποιονδήποτε ιατρικό σκοπό. Όλα τα στοιχεία και οι καταγραφές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως προσωπικές αναφορές.

Το στοιχείο SpO δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για -ή να σχετίζεται με- οποιονδήποτε ιατρικό σκοπό. Όλα τα στοιχεία και οι καταγραφές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως προσωπικές αναφορές. 2 Στοιχεία από τα Xiaomi Labs.

Στοιχεία από τα Xiaomi Labs. 3 Μόνο το Mi 11 Lite 5G έχει τον Qualcomm® Snapdragon™ 780. Το Mi 11 Lite έχει τον Qualcomm® Snapdragon™ 732G.

Μόνο το Mi 11 Lite 5G έχει τον Qualcomm® Snapdragon™ 780. Το Mi 11 Lite έχει τον Qualcomm® Snapdragon™ 732G. 4 Η οθόνη του Mi Smart 6 είναι μεγαλύτερη κατά περίπου 50% σε σχέση με το Mi Smart Band 5. Τα στοιχεία προέρχονται από τα εργαστήρια της Huami".