Κοινωνία

Κακοκαιρία το επόμενο διήμερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα φαινόμενα που θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες μέρες.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο αναμένεται να επηρεάσει τον καιρό της χώρας το διήμερο της Τετάρτης 31/3 και Πέμπτης 1/4 με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και στα νότια ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, φαινόμενα που κατά τόπους θα είναι ισχυρά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Λίγα χιόνια θα πέσουν την Τετάρτη στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας και της Βόρειας Πελοποννήσου.

Από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη, όπου θα συνεχιστούν με φθίνουσα ένταση κατά τη διάρκεια της Πέμπτης.