Κοινωνία

Αθήνα - Θεσσαλονίκη με το τρένο σε 3 ώρες και 15 λεπτά

Υπεγράφη η σύμβαση για την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ, ενέκρινε τη Δευτέρα την υπογραφή της Σύμβασης με την οποία επιταχύνεται η ολοκλήρωση του έργου “Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης και Αντικατάστασης 70 Αλλαγών Τροχιάς Σε Εντοπισμένα Τμήματα του Άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Προμαχώνας” Α.Σ 717 (πλην τμήματος Τιθορέα - Δομοκός). Τονίζεται πως με την εν λόγω έγκριση, που ακολούθησε αυτής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κλείνει ο κύκλος των διοικητικών διαδικασιών ώστε να υλοποιηθούν οι απαραίτητες επιπλέον εργασίες για την ασφαλή και άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Με την ολοκλήρωση των έργων, ο χρόνος της διαδρομής Αθήνα - Θεσσαλονίκη με τρένο θα μειωθεί στις 3 ώρες και 15 λεπτά!

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 22 Ιανουαρίου 2021 το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ είχε εγκρίνει παράταση της διάρκειας του έργου κατά 16 μήνες, καθώς κατά το στάδιο υλοποίησης προέκυψαν ανάγκες επιπλέον εργασιών για την ολοκλήρωση του. Οι εργασίες αυτές ανατυπώνονται στην Σύμβαση η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στο ποσό των 13.320.240 ευρώ.

Επιπλέον, σημειώνεται, πως ο αρχικός συμβατικός προϋπολογισμός του έργου είναι 41,3 εκ. ευρώ (μετά την έκπτωση) και εκτελείται από την Κοινοπραξία ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ALSTOM TRANSPORT SA. Η σύμβαση υπεγράφη το Σεπτέμβριο του 2014 και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί επιτυχώς το 85% του αντικειμένου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020, καθώς και από Εθνικούς πόρους.