Πολιτική

Μητσοτάκης για μεταναστευτικό: Σημαντική πρόοδος στην αποσυμφόρηση των νησιών

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Ευρωπαία Επίτροπο Ίλβα Γιόχανσον. Τι είπαν για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Η πρόταση της Κομισιόν για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο βρέθηκε στο επίκεντρο την συνάντησης που είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Ευρωπαία Επίτροπο, αρμόδια για Εσωτερικές Υποθέσεις, Ιλβα Γιόχανσον. Η πρόταση αφορά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού-προσφυγικού προβλήματος, δυσανάλογο βάρος του οποίου σηκώνουν σήμερα τα κράτη πρώτης υποδοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε κοινή διαπίστωση των δύο πλευρών πως χρειάζονται ουσιαστικές βελτιώσεις στη βάση της αλληλεγγύης, ώστε να μην μετακυλίεται όλη η ευθύνη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος αποκλειστικά στα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής.

Τονίστηκε, επίσης, η ανάγκη πλήρους εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 για την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος. Συζητήθηκαν, τέλος, οι εξελίξεις όσον αφορά την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας.

Ο πρωθυπουργός στην έναρξη της συνάντησής του με την Επίτροπο Γιόχανσον και αναφερόμενος στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και το 'Ασυλο μίλησε για μια συμβιβαστική λύση που θα εφαρμόσει τη λογική της δίκαιης κατανομής των βαρών ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην αντιμετώπιση αυτού του πολύ σύνθετου ζητήματος.

«Για εμάς είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ουσιαστικά έναν χρόνο μετά το συμβάν στη Λέσβο, τη φωτιά στη Μόρια, και μετά από αυτή τη μεγάλη αίσθηση ανασφάλειας που ήταν έκδηλη σε όλα τα νησιά, ότι πλέον έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όρους αποσυμφόρησης των νησιών. Προχωράμε μπροστά με τη βοήθεια της ΕΕ, με την κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων στα νησιά, κάτι που αποτελεί καθοριστική αλλαγή, σε σχέση με τα όσα συνέβαιναν στο παρελθόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΕ για τη συνολική στήριξη που παρέχει στην αντιμετώπιση αυτού του πολύ σύνθετου προβλήματος» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Ευρωπαία Επίτροπος σημείωσε ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία σε πολλά ζητήματα και θεωρώ, είπε, ότι τον τελευταίο χρόνο πετύχαμε πολλά από κοινού, όπως την αποσυμφόρηση των νησιών, αλλά και με αφορμή τη φωτιά στη Μόρια, την κατασκευή νέων δομών. «Είναι καλό που έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε επί τόπου και να συζητάμε με τους κατοίκους, με τους μετανάστες, με τους δημάρχους, με ΜΚΟ. Ήταν, λοιπόν, μια καλή μέρα» είπε και πρόσθεσε «έχουμε μια ομάδα δράσης, με την Beate Gminder, πολλούς ανθρώπους εδώ. Ανακοίνωσα χθες ότι υπογράψαμε για τη διάθεση 276 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέων δομών», επισήμανε.

Στη συνάντηση από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, η διευθύντρια του Διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή και ο Σύμβουλος Πρεσβείας Γρηγόρης Δελαβέκουρας.

Επίσης, συμμετείχαν η αναπληρώτρια διευθύντρια της Γενικής Διευθύνσεως της ΕΕ για το Μεταναστευτικό DG HOME και Επικεφαλής της Task Force της ΕΕ, Beate Gminder και από το επιτελείο της Επιτρόπου, η Gosia Pearson.