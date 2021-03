Πολιτική

Συνεκπαίδευση κομάντος από Ελλάδα, ΗΠΑ και Βόρεια Μακεδονία (εικόνες)

Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων από τις τρεις χώρες συμμετείχαν σε ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αττική και τη Λάρισα.

Ολοκληρώθηκε, την Παρασκευή, η συνεκπαίδευση μεταξύ Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ) της Ελλάδας, των ΗΠΑ και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σε αντικείμενα ελεύθερης πτώσης και στατικού ιμάντα σε ζώνες ρίψεως στις περιοχές της Αττικής και της Λάρισας.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν άλματα από μεγάλα ύψη [High Altitude Low Opening (HALO) και High Altitude High Opening (HAHO)] καθώς και Στατικού Ιμάντα (Static Line) ημέρα και νύχτα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν προσωπικό της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ), ένα ελικόπτερο (Ε/Π) UH-1H και ένα Ε/Π CH-47D της Αεροπορίας Στρατού, καθώς και ένα αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Από τις ΗΠΑ συμμετείχε προσωπικό του 10th Special Forces Group και από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας προσωπικό Ειδικών Επιχειρήσεων.

Σημειώνεται, ότι το προσωπικό από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας που συμμετείχε στη συνεκπαίδευση είναι απόφοιτοι του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού (ΣΒΕΑ) που εκτελέστηκε στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) το 2020.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της διαλειτουργικότητας των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, καθώς και στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας, συναντίληψης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχουσών δυνάμεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.