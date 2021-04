“Special Report”: ο Εκρέμ Ιμάμογλου και ο “τρόμος στο σχολείο” (εικόνες)

Life

Σε νέα ημέρα και ώρα προβάλλεται, από αυτήν την εβδομάδα, η εκπομπή έρευνας του ΑΝΤ1.

Τηλεοπτική "μετακόμιση" για την εκπομπή «Special Report», που στο εξής θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή, στις 00:45, στον ΑΝΤ1.

Ο αντίπαλος του Ερντογάν – Αποκλειστικά στο «Special Report»

Είναι ο πιο προβεβλημένος πολιτικός αντίπαλος του Ταγίπ Ερντογάν και ο άνθρωπος που κατάφερε να κερδίσει τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης, ακόμη, και μετά από απόφαση για επανάληψη των εκλογών.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο άνθρωπος που έκανε τα διεθνή Μέσα να μιλούν για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες για «αντίπαλον δέος» στον Ερντογάν, δίνει την πρώτη εφ’ όλης της ύλης τηλεοπτική συνέντευξή του σε ελληνικό Μέσο στον Αντώνη Φουρλή και το «Special Report».

Σε μία κομβική στιγμή για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, μιλά για όλα: την ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, τον Πατριάρχη και τη Σχολή της Χάλκης, τις ομοιότητες και διαφορές του με τον Ταγίπ Ερντογάν, την οικονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη γειτονική χώρα, αλλά και το πολιτικό του μέλλον. Ακόμη, μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, συζητούν στην κάμερα της εκπομπής για τις επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό και για τα όσα ενώνουν και χωρίζουν τις δύο ιστορικές πόλεις.

Τρόμος στο σχολείο

Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί φοβάται το κουδούνι του σχολείου; Το «Special Report» παρουσιάζει μία μεγάλη έρευνα για τον σχολικό εκφοβισμό τόσο μέσα στις σχολικές αίθουσες όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κέλλυ Χεινοπώρου μιλά με μαθητές που «έσπασαν» τη σιωπή τους και κατάφεραν να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο του φόβου, με γονείς που αντιμετώπισαν τον τρόμο των παιδιών τους, αλλά και με ειδικούς που έρχονται καθημερινά σε επαφή με περιπτώσεις ανηλίκων που έχουν υποστεί bullying και διαδικτυακό εκβιασμό.

Ποια είναι τα ανησυχητικά σημάδια στη συμπεριφορά των νέων, αλλά και με ποιους τρόπους γονείς και μαθητές μπορούν να αντιμετωπίσουν το επικίνδυνο φαινόμενο;

