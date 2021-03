Οικονομία

Σταϊκούρας: Έμφαση σε στοχευμένα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα είμαστε κοντά στις επιχειρήσεις στα πρώτα βήματα επιστροφής στην κανονικότητα, τόνισε και προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις.

Έμφαση σε στοχευμένα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία επανέναρξης της δραστηριότητάς τους τον Μάιο αλλά ενδεχομένως και τους επόμενους μήνες, έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε πως «πριν πάμε στην επόμενη μέρα πρέπει να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να παραμείνουν στα πόδια τους». Έκανε σαφές, όμως, πως τα ταμεία της χώρας δεν έχουν απεριόριστα χρήματα.

Τα 14 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν για το 2021, επεσήμανε πως είναι ο μέχρι στιγμής τελικός λογαριασμός. Σε αυτά ωστόσο περιλαμβάνονται και άλλες παρεμβάσεις που δεν ανακοινώθηκαν την Δευτέρα, όπως τα νέα τεστ, αλλά και οι δράσεις στήριξης της εστίασης και του τουρισμού που δρομολογούνται και δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.

Στο επιπλέον πακέτο περιλαμβάνεται και η “Γέφυρα 2”, περίπου 300 εκατ. ευρώ, η κάλυψη παγίων δαπανών, περίπου 500 εκατ. ευρώ, αλλά και η εκταμίευση της έβδομης επιστρεπτέας δόσης 1 δισ. ευρώ.

Ο Σταϊκούρας τόνισε πως ακόμα και στο δυσμενέστερο σενάριο θα είμαστε κοντά στην επιχείρηση στα πρώτα βήματα επιστροφής προς την κανονικότητα. «Άρα ακόμα και αν ανοίξουν οι επιχειρήσεις τον Απρίλιο θα πρέπει να τις στηρίξουμε και για ένα επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά όχι με τα ίδια μέτρα στήριξης» διευκρίνισε. Το ακριβές μίγμα των μέτρων εξαρτάται από το χρόνο ανοίγματος, ανέφερε, προαναγγέλλοντας τη στροφή προς πιο εξειδικευμένα μέτρα.

Απαντώντας στην παρέμβαση του προέδρου του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνου Μίχαλου, για στήριξη των επιχειρήσεων και κατά το άνοιγμα τους, με κεφάλαια κίνησης τα οποία θα είναι έτοιμα από την πρώτη ημέρα εκκίνησης των επιχειρήσεων, προανήγγειλε ανακοινώσεις άμεσα για κλάδους όπως είναι η εστίαση.

Ανέφερε πως το τραπεζικό σύστημα δεν έχει βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο θα μπορούσε. Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επeσήμανε, πιέζεται το τραπεζικό σύστημα και μέσα από το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα.

Για το αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη στήριξης των επιχειρήσεων στο θέμα των επιταγών, ο Υπουργός Οικονομικών είπε πως αυτή τη στιγμή προέχει η επέκταση του ιδιαίτερου καθεστώτος “παγώματός” τους και για τον Απρίλιο που ανακοινώθηκε. Και πρόσθεσε ότι «είναι νωρίς ακόμα να σας απαντήσω για αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί η αγορά τον Απρίλιο».

Ο κ. Σταικούρας ανέφερε ακόμη πως τα μέτρα στήριξης ήταν είναι ήδη στοχευμένα και πολύ μεγαλύτερα ποσά διατέθηκαν σε τουριστικές περιοχές. Επανέλαβε πως τουριστικά το 2021 θα είναι καλύτερο από το 2020, αν και το ποσοστό ανόδου θα είναι μικρότερο από ότι στις αρχικές εκτιμήσεις.

«Υπάρχει σε όλους μας αβεβαιότητα» είπε αλλά «νομίζω ότι μετά από 13 μήνες, δικαιούμαι να υποστηρίζω ότι η στρατηγική που ακολουθήσαμε να ρίχνουμε όπλα στη μάχη, αλλά ταυτόχρονα να κρατάμε και πολεμοφόδια για την επόμενη μέρα, ήταν η ορθή».

Για το αν θα υπάρξει όγδοη επιστρεπτέα προκαταβολή, ανέφερε ότι «θα είμαστε κοντά στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί. Κάθε φορά θα κοιτάμε τα δεδομένα της οικονομίας. Σήμερα που μιλάμε δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει η οικονομία την επόμενη Δευτέρα. Όταν θα έχουμε μία πληρέστερη εικόνα για τον Απρίλη θα τοποθετηθούμε».